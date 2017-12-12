Американские физики объявили об открытии новой формы материи – «экситония»

Исследователи из Университета штата Иллинойс объявили об открытии новой формы материи, которую назвали «экситоний» (лат. excitonium). Этот материал состоит из частиц подобных бозонам, которые позволяют материи проявлять свойства сверхжидкости, сверхпроводника и даже изолирующего электронного кристалла.

Об этом сообщает «Популярная механика».

Профессор Питер Аббамонт и его команда работали вместе с физиками из Калифорнийского университета, Беркли и Амстердамского университета. Их целью было доказать существование и изучить свойства таинственного типа материи, который был теоретически описан более 50 лет назад и до сих пор оставался предметом жарких споров. Работа ученых опубликована в журнале Science.

Экситоний – это конденсат, состоящий из экситонов, которые в свою очередь являются квазичастицами, представляющими собой связанное состояние электрона и так называемой «дырки», другой квазичастицы. Подобный хитроумный квантовомеханический синтез возможен благодаря тому, что в полупроводниках электроны на грани одного энергетического уровня атома способны при возбуждении переходить на другой энергетический уровень, оставляя после себя дырку. Можно представить эту квазичастицу отверстием, действующим как положительно заряженная частица, которая стремится притянуть ускользнувший от нее электрон (имеющий отрицательный заряд).

Для того, чтобы доказать существование экситонов, команда физиков изучала кристаллы, покрытые диэлкогенидом титана (1T-TiSe2). Для большей достоверности эксперимент был воспроизведен 5 раз. До сих пор исследования экситонов оставались областью теорий и предположений во многом потому, что у ученых попросту не было подходящего технического оборудования. Однако теперь, вооружившись высокочувствительными приборами, физики смогли впервые измерить совместное возбуждение низкоэнергетических бозонных частиц (пары «электрон-дырка»), какими бы слабыми не были их импульсы.

В официальном пресс-релизе Аббамонт заявляет, что новое открытие имеет буквально «космическое значение». С тех пор, как физик-теоретик Берт Гальперин из Гарварда придумал термин «экситоний» в 1960-х годах, другие физики пытались доказать или опровергнуть его существование. Они обсуждали то, будет ли вещество вести себя как идеальный проводник, сверхтекучая жидкость или изоляционный материал, приводя в спорах весьма убедительные аргументы. В конце 70-х годов многие экспериментаторы публиковали работы, в которых заявляли об открытии долгожданного вещества, однако результаты их исследований не были окончательным доказательством.

Теперь же, когда существование экситония доказано, ученые займутся более детальным изучением его свойств. В качестве сверхпроводника и сверхтекучего материала он может быть использован для дальнейшего улучшения уже существующих технологий. Кроме того, сам факт его открытия является доказательством возможности использовать квантовую механику в прикладных целях и, быть может, именно благодаря этому исследованию наше понимание физики уже в ближайшем будущем перейдет на качественно новый уровень.

Напомним, что на конкурсе Мисс США победила 25-летняя ученая, занимающаяся ядерной физикой.