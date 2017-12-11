Николаевский десантник Терещенко стал замначальника Академии патрульной полиции

Александр Терещенко Николаевского десантника Александра Терещенко назначили на должность заместителя начальника Академии патрульной полиции по социально-гуманитарным вопросам.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Так, сейчас Терещенко уже в Киеве и приступил к исполнению своих обязанностей. Он рассказал, что надеется, что сможет совмещать новую должность с работой в общественной организации, однако если нужно будет выбирать, то выберет что-то одно.

- Академия еще не открылась, ориентировочно откроется в конце или во второй половине января, возможно в марте. Это только организованная академия первоначальной 4-6 месячной подготовки патрульных - рассказал десантник.

Как известно, во время боя с террористами за аэропорт Донецка Александр Терещенко выбросил из защитного сооружения вражеский снаряд и спас тем самым жизни своим боевым товарищам. К сожалению, снаряд разорвался в непосредственной близости от бойца. Из-за этого Терещенко лишился обеих рук и повредил глаз.

Напомним, что в июне 2015 года министр МВД Украины Арсен Аваков подписал приказ о назначении боевого офицера, десантника Александра Фацевича главой новой патрульной полиции Киева. Позже он был переведен на должность начальника департамента патрульной полиции в структуре МВД Украины.

Позднее известного офицера 79-й отдельной аэромобильной бригады Евгения Жукова, известного как «Позывной Маршал», назначили заместителем начальника департамента патрульной полиции Украины. А после - николаевский офицер-десантник Дмитрий Марченко возглавил Центр развития и сопровождения обеспечения материальными средствами ВСУ.