Водители автобусов «Очаков-Николаев» дважды отказали детям из многодетной семьи в льготном проезде

Водители междугородних автобусов «Очаков-Николаев» отказали в льготном проезде детям из многодетной семьи.

Об этом идет речь в письме от Юрия Орла, пришедшем в редакцию «Преступности.НЕТ».

Так, автор письма утверждает, что 4 августа текущего года ехал вместе со своим сыном из города Очаков в Николаев, где на кассе автовокзала его сыну как ребенку из многодетной семьи отказали в предоставлении льготного проезда. Также автор отмечает, что автобус, который осуществлял междугороднюю перевозку пассажиров, принадлежит ООО «Альянс-Сервис».

«Причиной отказа работники автостанции указали, что руководство им запретило предоставлять билеты для проезда всем категориям граждан, кроме участников АТО», – пишет автор.

В свою очередь, водитель микроавтобуса, по словам автора, отказался провозить сына автора бесплатно, а также самостоятельно выдать билет для льготного проезда.

«Я был вынужден в кассе автостанции приобрести своему сыну для проезда билет за полную стоимость, которая составляла 60 гривен», – заявил Юрий.

Стоит отметить, что аналогичная ситуация произошла с его дочерью на следующий день, 5 августа, которая ехала из Очакова в Николаев. Как сообщает Юрий Орел, водитель автобуса «ЭТАЛОН», который так же принадлежит ООО «Альянс-Сервис», во время сбора денег с пассажиров отказал ей в предоставлении льготного места.

«Она была вынуждена заплатить водителю полную стоимость билета, которая составляла 60 гривен. При этом на ее требование выдать билет, водитель выдал его самостоятельно по прибытию в Николаев», – сообщает Орел.

Также автор письма сетует на то, что проездные билеты приобретаются не в кассах автовокзалов, а оплачиваются напрямую водителям автобусов.

В свою очередь, Министерство инфраструктуры Украины в ответе на жалобу Юрия Орла сообщает, что согласно информации, предоставленной Укртрансбезопасностью, была проведена рейдовая проверка транспортных средств автоперевозчика ООО «Альянс-Сервис» касательно соблюдения требований законодательства на автобусном маршруте «Очаков-Николаев».

Как сообщает Мининфраструктры, в ходе данной проверки были обнаружены факты нарушения законодательства, но при этом, в связи с тем, что маршрут не выходит за рамки области, за организацию пассажирских перевозок отвечает Николаевская областная государственная администрация.

В свою очередь, Николаевская областная государственная администрации заявляет, что Госслужбой Украины по безопасности на транспорте и управлением инфраструктуры проведена тщательная проверка деятельности. При этом, согласно ответу заместителя главы облгосадминистрации Валентина Гайдаржи, в рамки полномочий Николаевской ОГА не входит рассмотрение вопроса касательно привлечения или не привлечения к ответственности должностных лиц на местном уровне.

Стоит отметить, что в ответе Валентина Гайдаржи утверждается, что на момент проверок, которые осуществлялись Госслужбой Украины по безопасности на транспорте, не были зафиксированы нарушения, о которых говорил автор письма. Также указывается, что в функции Госслужбы по безопасности на транспорте не входит контроль финансовой деятельности.

Напоминаем, что в Николаеве предприятие-перевозчик уволило водителя маршрутного такси №10, который отказывал в проезде льготникам.