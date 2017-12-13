В Мировом банке предупредили, что очередная смена руководства на «Николаевоблтеплоэнерго» может повлечь отмену финансирования

Во вторник, 12 декабря, в Киеве состоялась встреча команды ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» с руководителем проекта Фабрисом Бертоле и техническими экспертами от Мирового Банка в рамках наблюдательной миссии Мирового Банка касательно реализации проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения».

Об этом сообщает «Николаевоблтеплоэнерго» на странице в Facebook.

В начале встречи Бертоле поставил вопрос о политической ситуации в городе и о переходе предприятия из областного подчинения в городское.

«Руководитель проекта ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» проинформировал представителей Банка о кадровых изменениях в органах исполнительной власти города, и рассказал о статусе изменения подчинения предприятия. Фабрис Бертоле выразил свою обеспокоенность по поводу смены городского головы, и задал вопрос - не повлияет ли это на руководящий состав предприятия и реализации проекта», - говорится в сообщении.

При этом Бертолле сообщил, что изменение руководителей предприятия за последние четыре года критически повлияло на график реализации данного проекта, и в случае дальнейшей нестабильности, Мировой Банк будет вынужден обратиться к профильным министерствам Кабинета Министров Украины с инициативой закрытия программы финансирования для города Николаев.

«В ходе изучения статуса выполнения компонентов проекта, наблюдательной миссией в лице технических супервайзеров Пекка Коури и Санду Гидерим было принято важное решение относительно компонента «Технический надзор». Согласно этому решению предприятию разрешено использование прямых договоров с инженерами техосмотра, а не с европейской компанией-консультантом. Это позволит сократить расходы по технадзору на 300 тысяч долларов, обеспечить работой преимущественно украинских специалистов и направить эти деньги на модернизацию оборудования и теплосетей», – говорится в сообщении.

Сообщается, что руководитель проекта от ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» доложил о статусе проектных работ из реконструкции тепловых сетей и котельных. Наблюдательная миссия сделала замечание относительно низкой скорости выдачи проектной документации на реконструкцию сетей и затронула вопрос относительно правомерности выплаты компании-проектировщику 95% авансирования, которое осуществил предыдущий руководитель предприятия Бородин в нарушение процедур Мирового Банка. Также критике поддался подрядчик, которой не выполняет контрактные условия относительно сроков реконструкции изоляции тепловых сетей.

«Но в целом наблюдательная миссия отметила позитивную динамику относительно своего последнего визита в сентябре 2017 года и сделала акцент на быстром подписании контракта и начала работ из установления 103-х индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах Корабельного района», – отмечается в сообщении.

Как известно, за кредитные средства Мирового банка предприятие проводит работы по энергомодернизации сетей отопления и оборудования.