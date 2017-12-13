ИНТЕРВЬЮ «Меня систематически, целенаправленно и грамотно дискредитируют», – глава Врадиевской РГА Жосан

Василий Жосан В редакцию «Преступности.НЕТ» обратился глава Врадиевской РГА, депутат Николаевского облсовета от «БПП – «Солидарность» Василий Жосан, который в последнее время поддавался критике с разных сторон. Он уверен, что таким образом его пытаются дискредитировать.

В интервью он рассказал, кто за всем этим стоит, и чего эти люди добиваются.

- В последнее время в вашу сторону поступает много критики с разных сторон. Как вы считаете, с чем это связано?

- Я руководитель старой формации и работал руководителем при всех губернаторах. За всю свою работу, с 1994 года включительно, у меня не было ни одного взыскания. А теперь у меня просто разрывается телефон, если встречаю кого-то из знакомых, то минимум 20 минут объясняю, что происходит. Потому что я «гремлю» по всем изданиям. Судя по тому, что можно выудить из средств массовой информации, то я беспредельничаю. Хотя прошлый год я закончил как глава администрации с почетной грамотой, а в этом году губернатор меня наградил знаком отличия. Но это ни в какой мере не идет в унисон с той информацией, которую распространяют.

Меня систематически, целенаправленно и грамотно дискредитируют. Дискредитируют в действиях, выводах, в тех задачах, которые я ставлю перед собой и выполняю. Не проходит и одной рабочей недели, чтобы я не давал где-то какие-то пояснения. Я давал пояснения непосредственно по указанию министра МВД Авакова. Неделю назад я давал пояснения на имя Владимира Гройсмана, еще где-то две недели назад в Генпрокуратуру, на Администрацию Президента. Идёт сплошной шквал жалоб и разного рода приглашений.

- Давайте остановимся на отдельных случаях. Не так давно вас обвинили в том, что филиал Мариновского аграрного лицея остался без отопления. В чем там была проблема?

- У нас есть программа ликвидации низкого температурного режима в мерзлых школах. Нам удалось перейти на приемлемый температурный режим в Захаровской, Новопавловской, Федоровской школах. Анализируя то состояние дел, какое есть в СШ №1, кроме неудовлетворительного температурного режима, выяснилось, что мы сжигаем где-то 110 тысяч кубов газа. Кто-то когда-то разрешил присоединить к школе лицей. И получается, что бюджетное учреждение предоставляет бюджетному учреждению услугу, которая законодательно запрещена. Более того, проблема не только в том, что мы много сжигаем. За этим стоят миллионы.

В итоге я принял решение о реконструкции котельной СШ№1. Сообщил об этом областному руководству в лице Валентина Гайдаржи. Он все сделал грамотно и по закону – собрал штаб. Мы позвали руководителя лицея и сказали, что мы думаем о реконструкции котельной. Он обязался построить новую котельную. Я заказал проект, провел его по всем инстанциям, взял тот котел, который отапливал лицей, разобрал, сложил его, не сдал на металлолом, как писали, и начал работать над реконструкцией отопления котельной. Прошло время, и я узнал, что лицей ничего не делает. Приехала исполняющая обязанности директора Департамента образования, науки и молодежи Анна Каськова и увидела, что руководитель лицея не успевает в строительстве. Нас попросили помочь с «теплыми» классами. Мы назначили, в каких классах будут учиться лицеисты, добавили дом творчества, чтобы детям было тепло. После этого от директора лицея снова тишина.

Закончилось это тем, что парламентарии от работников лицея, учителей, мастеров и так далее прислали мне парламентария. Я прихожу, а они мне говорят: «Мы мерзнем». А я им говорю: «Подождите. Спросите руководство, почему же он ничего не делает». Ну как обычно у руководства, которое берет на работу и платит деньги, тяжело спрашивать, то спрашивают у меня. Я вижу, что «дело пахнет нафталином», принимаю решение восстанавливать котёл.

Более того, я через теплокомунэнерго нахожу подобный котел, который должен был быть в запасе, потому что тяжело предугадать, какие будут последствия разборки старого, закупаю и привожу. Собрали мы его за несколько дней, дали тепло и вернулись к тому, с чего начали. А политики воспользовались тем, что лицей действительно мёрзнет. Кто виноват, какие были штабы, какие решения никто не интересуется. Никому не интересно, как сегодня разруливается ситуация, поскольку она пахнет криминалом. Главное – прокукарекать и вылить не одну тонну грязи на администрацию.

- Совсем недавно вы решали проблему незаконного использования коммунального имущества – здания, в котором располагается редакция газеты «Вестник Врадиевщины».

- Это коммунальное имущество районного совета, в котором находятся политические ячейки партий, которые до сегодняшнего дня не предоставили ни одного договора, на основании которого они там находятся.

После того, как экс-главу администрации Анатолия Швеца лишили должности, его назначили редактором газеты, которая находится в бывшем военкомате. Решением сессии ему дали в управление все это имущество. После чего коллектив выразил намерение приватизировать газету. Я выступил перед депутатами райсовета, они приняли решение сооснователей в пользу коллектива.

Вместо этого Анатолий Швец единолично возглавил газету и потерял полномочия управления имуществом, которые ему предоставлял райсовет. Наделили ими меня как главу исполнительной власти. Я с того момента отвечаю за коммунальное имущество: эффективность его использования и целевое использование. Написал письмо Швецу: «Предоставь договоры, чтобы знать в какие сроки, кому и за какую цену предоставлялось коммунальное имущество в аренду или на других основаниях». Ответ был таким: «Не предоставлю договоры, потому что там есть конфиденциальная информация».

Я это письмо взял и отправил в прокуратуру. Сейчас ведется следствие, но так как я отвечаю за имущество, я создал комиссию по вопросу передачи имущества». Комиссия выехала на место и встретила там Швеца. Мы прошлись по всем заведениям или организациям, которые арендуют или должны арендовать, засняли все вывески. Там была вывеска «Народного фронта», вывеска «Партии регионов», мастерская по ремонту обуви.

- Они предоставили какие-то документы, на основании которых они там находятся?

- Мастер говорит, что платит 250 гривен аренды мужчине по фамилии Сало. То-есть в нашей бухгалтерии даже не проходят эти люди, которые зашли без договоров в коммунальное имущество, сдают в субаренду и платят прибыль с хозяйственной деятельности. Мало того, что громада ничего не получает от этого, там ведется какая-то предпринимательская деятельность, которая не доходит до казны района, так меня еще и обвинили в том, что я там начинаю что-то какие-то политические движения делать.

Утром комиссия отработала, засняла все там, проинвентаризировала и Анатолий Швец подписал акт передачи имущества. А вечером поступила информация, что туда заехала машина с прицепом. Выехала глава райсовета, позвали Нацполицию и это всё сняли. А потом начали «дразнить» народного депутата: «Здесь ваша приемная, а тут что-то приехали, что-то там хотят обыскать, или выгрузить какое-то имущество оттуда». На самом деле планировалось просто задокументировать, что будет там происходить после того, как ушла комиссия. Там есть имущество громады района: будут его вывозить или не будут.

Снимало три камеры, две полицейских и одна райгосадминистрации. Ни одного намека на захват приемной нардепа или каких-либо других противозаконных действий предоставлено не было. Ни главой администрации, ни главой райсовета, ни кем-либо еще. И что мы в итоге имеем: снова позор на всю Николаевскую область.

- Еще одним известным конфликтом в области является противостояние Жосан – Ханагян. В чем причина этого противостояния?

- Поскольку я работал в трех районах, то я вам скажу, что это не Врадиевка, это Палермо. Я не удивляюсь, что оттуда пошла Революция Достоинства. Потому что там людям достаточно существенно досаждают горе-царьки, которые «окопались». Я с ними веду беспощадную борьбу. Это руководство фирмы «Каро» Юрий Ханагян. Как бы он не божился, что не будет выплачивать арендную плату людям, он выплатил. Это победа для Врадиевки. Можно сказать, выплатил всем людям, там единицы остались.

Сейчас я занимаюсь его имуществом, которое он просто неизвестно как приватизировал. Этот вопрос рассматривался в Кабмине у Гройсмана, дважды рассматривался на Антирейдерском комитете под главой Степана Кубива. То-есть мы эффективно ведем эту, если ее можно так назвать, войну на благо людей. Хоть её и преподносят, как войну «Ханагян - Жосан». Странно, двумя фамилиями.

Особенно модно у Юрия Карапетовича подавать в суд «про честь и достоинство», но ни одного суда он не выиграл. Более того, 5 сессий сельских советов выразили осуждение против действий, которые он вытворяет в районе. Тут уже не Жосан, тут уже громады. Численные громады. Это послужило детонацией этого информационного беспредела, который ведется вокруг меня, чтобы дискредитировать меня.

Мне очень жаль, что я не могу всем объяснить эту ситуацию, поскольку бывшая районная газета оккупирована не теми людьми. Раньше глава администрации поздравлял с Днями рождения, а теперь смотрим, то Юрий Карапетович поздравляет, то ещё кто-то, но не я, не глава райсовета. Поскольку он разделяет мое мнение, мои действия, направление моей работы, и поэтому также попал под критику. И он, и все мои единомышленники не меньше страдают от того информационного беспредела.

- Вы считаете, что жители Врадиевки поддерживают решения, которые вы принимаете?

- Я баллотировался во Врадиевской громаде на выборах в районный совет, в областной совет. И что мне пришлось пережить, вы можете только догадываться. Каким образом велись черные технологии против меня. Накануне выборов в каждый двор завезли файлик с компроматом на меня. Но я победил и хочу сказать большое спасибо громаде, которая мне поверила и которую я не подвёл.

В то же время команда моих оппонентов проиграла все, что можно было проиграть. Тот же Юрий Карапетович баллотировался и в сельские головы, и в райсовет, и в облсовет, а в итоге проиграл по всем позициям. Я думал, что они увидят, за кем громада и остановятся, это была где-то молчанка месяца два и потом всё это началось с новыми силами, очернение не только меня, а и всех, кто меня поддерживал. Что я могу сказать этой команде: если бы ту силу, которая у них есть, а сила не маленькая организаторская, направить на созидание...

Я, кстати, вернул очень много земли, которая была оформлена на подставного фермера, и мы её вернули назад и сегодня раздаем эти земли воинам АТО. И не только земли, там есть много вопросов и по имуществу. Как это можно было так руководить, чтобы в Захаровской общеобразовательной школе украсть деньги, которые были предусмотрены на отопление?

Хочу поблагодарить прокуратуру, правоохранительные органы, на сегодняшний день эти деньги возвращены. Хоть не в полном объеме, но директор уже за эти деньги заказала окна по современной технологии, и я думаю, что мы доработаем этот вопрос и проиндексируем это имущество, деньги, которые были украдены, и в дальнейшем будем укреплять бюджетную сферу района.

- Эта информационная кампания против вас – это дел названных вами людей? Или есть еще кто-то, кто за этим стоит?

- Я назвал эти фамилии. Плюс есть «гоп-команда» их так называемая. Это бывшие главы администраций, которых уволили с их должностей. Тот же Анатолий Швец, который за ненадлежащее выполнение своих обязанностей был уволен Президентом Ющенко, хотя у него в трудовой книжке написана не статья, а просто номер распоряжения. Тот же Игорь Сало, который семь месяцев руководил районом и был просто выгнан тем ж распоряжением президента. Ростов Виталий, при котором сорвалась Врадиевка в 2013 году, когда громили прокуратуру и суды. И эта команда начинает давать мне оценку. Кстати оценку мне уже дал независимый институт оценки власти. Есть так называемый рейтинг социально-экономического развития районов. Я район принял на 19 месте, по итогам 2016 года я занял второе место. Уступил только Витовскому району, но вы знаете, обогнать Витовский невозможно. Там достаточно мощная промышленность и вообще район на шесть порядков выше Врадиевского в экономическом плане.

Беседовала Людмила Жерновская