Жителей шести районов области хотят закрепить за двумя «больницами интенсивного лечения» в Николаеве

В Николаеве в рамках организации госпитального округа планируется деятельность двух больниц интенсивного лечения: на базе БСМП и на базе городской больницы №3, за которыми будут закреплены жители районов области.

Об этом сообщили в управлении здравоохранения Николаевского городского совета.

Отмечается, что в связи с реформированием отрасли здравоохранения города и формированием госпитальных округов, а также с целью улучшения оказания медицинской помощи жителям города и области предполагается создание госпитального округа №3, в который войдут Очаковский, Николаевский, Березанский, Снигиревский, Новоодесский, Витовский районы и Николаев.

В планах на 2018 год реорганизация двух хирургических отделений: одно будет находиться на базе БСМП, второе – на базе городской больницы №3. В хирургическое отделение городской больницы №3 для усиления ургентной хирургической службы будет переведена часть хирургических коек БСМП. Эти отделения будут оказывать поочередно в полном объеме все виды срочной хирургической помощи населению и лечить плановых больных.

В 2018 году предусматривается выделение бюджетных средств для реорганизации хирургических отделений БСМП, городской больницы №3 и неврологического отделения (на базе городской больницы №3), обеспечение их необходимым оборудованием.

Напомним, что в августе 2017 года ОГА подала в Минздрав предложение о создании на Николаевщине четырех госпитальных округов.