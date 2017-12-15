«Будем изымать, пока не закончатся», – директор антикоррупционного департамента мэрии Николаева о машинках на Соборной

Фото: отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области Начальник департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета Андрей Ермолаев заявил, что будет продолжать вместе с полицией изымать детские электромобили, которые незаконно сдаются в прокат.

Об этом Ермолаев написал на своей странице в Facebook.

Как известно, 8 декабря на улице Соборной полицейские и работники антикоррупционного департамента горсовета изъяли шесть детских электромобилей, которые незаконно сдавались в прокат. Позже на том же месте вновь появились детские автомобили.

«Все изъятые машинки до суда находятся на сохранении в полиции. По результатам рассмотрения дела про административное нарушение в суде, на нарушителя может быть наложен штраф до 17000 гривен с изъятием машинок или без. По поводу новых машинок появившихся на этом месте могу сказать одно, будем их изымать с полицией до тех пор, пока машинки не закончатся», – написал Еромолаев.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Николаеве полицейские изъяли детский электротрамвай и девять машинок, которые катали детей на Соборной. Затем провели повторный рейд по Соборной и опять изъяли детские машинки.