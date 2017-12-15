И.о. мэра Казакова объявила выговор начальнику управления коммимущества Гавришу за ненадлежащую подготовку документов

Исполняющая обязанности Николаевского городского головы-секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова объявила выговор начальнику управления коммунального имущества Юрию Гавришу за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по организации подготовки проектов решений.

Об этом идёт речь в распоряжении секретаря городского совета.

Напомним, что ранее на сессии Николаевского городского совета депутат Игорь Копейка заявил, что предложенные проекты решений были изменены начальником управления коммунальной собственности Юрием Гавришем. После чего депутат Олег Солтыс заявил, что видит необходимость объявить дисциплинарное взыскание Юрию Гавришу.