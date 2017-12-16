Николаевские морпехи осуществили тренировочные прыжки с парашютом

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты, которая дислоцируется в Николаеве, осуществили тренировочные прыжки с парашютом.

Об этом сообщает пресс-служба отдельной бригады морской пехоты Военно-Морские Силы Вооружённых Сил Украины.



Мероприятие, которому предшествовали теоретические и практические занятия, проводилось в районе одного из полигонов Николаевской области, в рамках выполнения прыжковой программы.

Стоит отметить, что задания выполняли как опытные морские пехотинцы, так и те, кто совершал прыжки впервые. По оценке начальника воздушно-десантной службы воинской части, военнослужащие успешно справились с поставленными задачами.

Также, он отметил важность воздушно-десантной подготовки в таком универсальном роде сил, как морская пехота. По словам офицера, успешное выполнение подобных задач является показателем готовности к действиям морских пехотинцев на суше, с моря и воздуха.

Напомним, что ранее бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты провели тренировочные прыжки с АН-26 в Грузии, в рамках многонациональных учений НАТО Agile Spirit 2017.

