Исполком проголосовал за демонтаж более сорока незаконных рекламных конструкций в Николаеве

Исполком Николаевского городского совета поручил администрациям районов провести демонтаж 41 незаконной рекламной конструкции.

Об этом стало известно в ходе заседания исполкома во вторник, 19 декабря, сообщают в отделе информационного обеспечения.

Так, члены комитета проголосовали за проект решения "О демонтаже рекламных средств и поручили администрациям районов и департаменту внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета в 10-дневный срок выполнить все необходимые работы по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций.

- Управлением градостроительства и архитектуры Николаевского городского совета были проведены проверки, по результатам которых определены рекламные конструкции, размещаемые на территории города без действующих разрешений на размещение наружной рекламы. По данному факту, руководствуясь действующим порядком демонтажа рекламных конструкций в Николаеве, подготовлен проект данного решения. Предлагается демонтировать 41 незаконную рекламную конструкцию, - рассказал начальник отдела градостроительного кадастра и учета объектов градостроительства Александр Нефедов.

В свою очередь и.о. городского головы-секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова поручила опубликовать на официальном сайте городского совета реестр всех договоров с представителями рекламного бизнеса о предоставлении разрешений на установку рекламных конструкций.

- Раз в месяц я бы хотела видеть все проекты решений по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций. Также на официальном сайте городского совета должен быть опубликован реестр всех договоров за 20 календарных дней. Это необходимо сделать для того, чтобы каждый николаевец имел возможность ознакомиться с договорами. Задача должностных лиц - проверять реестр и находить договора, заключенные с нарушением законодательства, - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в Николаеве результаты инвентаризации МАФов и наружной рекламы покажут на интерактивной карте.