Районные суды Николаевщины по-разному применяют нормы ЗУ для кандидатов в депутаты и глав ОТГ

Районные суды Николаевской области в аналогичных случаях применяют разное толкование норм Закона Украины «О местных выборах».

Об этом сообщает пресс-служба ГС «ОПОРА».

Так, Березнеговатский районный суд 11 декабря удовлетворил иск кандидата в депутаты в Широковскую ОТГ Виктора Мушина, регистрацию которого избирательная комиссия упразднила из-за нарушения статьи 35 Закона Украины «О местных выборах».

В то же время Доманевский районный суд раньше отказал кандидатке на должность сельского главы Прибужзкой ОТГ Александре Сохань в удовлетворении аналогичного иска.

В свою очередь, Виктор Мушин выдвинул свою кандидатуру в депутаты от местной организации партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность», оставаясь в списках кандидатов в депутаты Снигиревского районного совета на местных выборах 2015 года от местной организации партии «Наш край». Часть 5 статьи 35 Закона Украины «О местных выборах» предусматривает, что лицо может одновременно быть выдвинуто кандидатом в депутаты местных советов, кандидатом на должность сельского, поселкового, городского главы или старосты путем выдвигания местной организацией лишь одной политической партии или лишь путем самовыдвижения. Местная организация партии «Наш край» подала жалобу в Широковскою избирательную комиссию, и ТВК упразднила регистрацию кандидата. Виктор Мушин обратился с иском в суд относительно возобновления регистрации.

Также Березнеговатский районный суд удовлетворил иск и обязал комиссию обновить регистрацию Мушина, аргументируя тем, что избирательный процесс местных выборов 2015 года уже закончился, а выборы 2015 года в Снигиревский районный совет и выборы в 2017 году в Широковский сельской совет охватывают два разных избирательных процесса, потому суд не видит нарушения 5 части 35 статьи вышеуказанного Закона.

«Однозначно местные избирательные процессы разных лет связаны, поскольку кандидат на выборах 24 декабря остается кандидатом на выборах 2015 года другого уровня совета и может в дальнейшем заменить депутата по списку партии. Следовательно, лицо остается выдвиженцем соответствующей политической партии на выборах 2015 года и не может выдвигаться другой партией на выборах 2017 года, не упразднив свою предыдущую регистрацию», - отметил координатор общественного наблюдения Гражданской сети ОПОРА в Николаевской области Дмитрий Баштовой.

Отмечается, что раньше Доманевский районный суд Николаевской области отказал в удовлетворении иска кандидатки на должность Прибугского сельского председателя от Аграрной партии Украины Александры Сохань, регистрацию которой избирательная комиссия также упразднила за нарушение части 5 статьи 35 Закона Украины «О местных выборах»: кандидатка в 2015 году баллотировалась в Доманевский районный совет от «Блока Петра Порошенко».

Как отмечает Дмитрий Баштовой, большим риском остается выборочность применения этой нормы закона субъектами избирательного процесса, ведь есть возможность ее использования для преднамеренной отмены регистрации отдельных кандидатов. В Прибугской и Широковской объединенных громадах регистрация кандидатов отменялась по жалобам местных организаций «Блок Петра Порошенко «Солидарность» и «Наш край». Согласно части 8 статьи 43 ЗУ «О местных выборах» территориальные избирательные комиссии подают списки зарегистрированных кандидатов в ЦИК, последняя по результатам проработки сведений, в случае выявления фактов нарушения кандидатами требований частей 4, 5 статье 35 данного Закона, информирует об этом соответствующие территориальные избирательные комиссии.

«Но по факту на выборах в сельские и поселковые ОТГ Центральная избирательная комиссия не сообщает сельские и поселковые избирательные комиссии о фактах нарушения статьи 35. В свою очередь, избирательные комиссии объединенных общин игнорируют проверку списков кандидатов относительно возможного нарушения настоящей статьи, поскольку Закон по факту их не обязывает это делать», - отметил Дмитрий Баштовой.

Как отмечает советник по юридическим вопросам Гражданской сети ОПОРА Ольга Коцюруба, на сегодня в Украине наблюдается неодинаковость судебной практики относительно применения норм статьи 35 Закона Украины «О местных выборах» в случаях, когда лицо остается в списках кандидатов по многомандатному избирательному округу в местные советы, которые избирались на очередных выборах в 2015 году, и одновременно выдвигаются от другой политической силы на первых выборах в ОТГ.

«По нашему мнению, точку в дискуссии должен поставить Верховный Суд, в компетенции которого обеспечение единства судебной практики», - сказала Ольга Коцюруба.

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