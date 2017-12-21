«Нибулон» выступил против повышения уровня водохранилища, которое может затопить Бугский Гард

Повышение уровня воды в Александровском водохранилище может нанести немалый ущерб окружающей среде.

Об этом идет речь в заявлении компании «Нибулон».

Напомним, что в последнее время активно ведутся дебаты вокруг повышения уровня Александровского водохранилища до отметки 20,7 метра, этот вопрос лоббирует «Энергоатом». Повышение уровня водохранилища приведет к затоплению Бугского Гарда – туристической достопримечательности Николаевщины. «Нибулон» использует Южный Буг как водный путь для перевозки зерновых грузов и как источник водоснабжения для своих подразделений.

«Мы регулярно проводим мониторинг на Южном Буге в районе своих предприятий, по результатам которого становятся очевидными негативные последствия зарегулированности реки и ее зависимости от попусков из водохранилища: застой воды, заиление, зарастание водной растительностью».

«Река теряет свои природные свойства самоочищения. Аномально жаркое лето и недостаточные объемы санитарных попусков из водохранилища уже несколько лет подряд являются причиной падения воды в реке ниже критического уровня, что влияет на перемещение фронта соленой воды от устья до Новой Одессы. Повышение солености воды приводит к постепенному повышению и солености почв, вытеснению пресноводных видов рыб, водорослей. Биологическое разнообразие водной экосистемы Южного Буга из года в год меняется. Процесс этот уже запущен и заполнение Александровского водохранилища до отметки 16 метров не остановило его», - отметили в компании.

Также высказаны сомнения в том, что повышение уровня воды решит существующие проблемы. По мнению специалистов компании, такой проект в сегодняшних условиях малоэффективен для хозяйства Николаевщины.

«Повышение уровня Александровского водохранилища до отметки 16 м в свое время тоже сопровождалось обещаниями проектировщиков и атомщиков относительно позитивных последствий для водоснабжения области, но надежды не оправдались, ведь объемы санитарных попусков из водохранилища не покрывают в полной мере хозяйственные нужды области».