Исаков отрицает свое участие в выдвижении кандидатуры Садыкова на должность вице-мэра Николаева

Татьяна Казакова и Сергей Исаков Депутат Николаевского городского совета от фракции «Самопомощь» Сергей Исаков категорически отрицает слова секретаря горсовета, и.о. мэра Николаева Татьяны Казаковой о том, что он якобы рекомендовал на должность заместителя городского головы по вопросам транспорта экс-губернатора Александра Садыкова.

Об этом Сергей Исаков написал в Faceboоk.

Напомним, ранее сообщалось, что кандидатуру Александра Садыкова в качестве заместителя городского головы Николаева по вопросу транспорта предложил депутат от «Самопомощи» Сергей Исаков после того, как Казакова предложила ему занять должность вице-мэра.

В свою очередь, Исаков подтвердил, что разговор с Татьяной Казаковой относительно состава ее новых замов действительно был, в ходе беседы обсуждалась и его кандидатура.

«Касательно предложения быть заместителем по транспорту. Такое предложение действительно было. Разговор состоялся один на один, поэтому изначально я считал, что он должен остаться между нами, но Т.В. (и.о. городского головы Татьяна Казакова, - ПН) решила о нем рассказать... Взвесив все за и против, я сказал, что не вижу себя в этой команде. На том и откланялся», - резюмировал он.

Также депутат заявил, что никаких рекомендаций с его стороны, «кроме высказывая своей позиции по кандидатуре Андриенко и объявления о своих действиях в случае его назначения» не поступало, так как осознавал, что «кадровые вопросы решаются в других кабинетах и другими людьми».

Помимо этого, Исаков уверен, что если бы все зависело от и.о. мэра Татьяны Казаковой, Садыкова в списке вице-мэров не было.