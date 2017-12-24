В Южной Африке родилась кошка с двумя мордочками

В Южной Африке родился котенок с двумя мордочками – Janus cat. Несмотря на то, что обычно животные с такими аномалиями долго не живут, Бетти Би демонстрирует неплохие показатели здоровья.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на АВС.

Она родилась в Восточном Кейпсе, Южная Африка, 12 декабря, вместе с двумя другими кошками. Сейчас ее хозяйка пишет в «Facebook», что животное чувствует себя хорошо.

Бетти Би является кошкой Януса (Janus cat). Это название было придумано британским зоологом Карлом Шукером, в его основе – имя древнеримского двуличного бога Януса. Домашние кошки с такой аномалией чрезвычайно редки и обычно умирают молодыми, но Бетти Би ест и набирает вес согласно здоровой норме. По словам хозяйки, кошка ест двумя ртами.

Напомним, что ранее в Норвегии домашний кот, пробравшийся в стиральную машину, пережил 40 минут стирки при температуре 30 градусов.