Билл Гейтс стал «Тайным Сантой» для незнакомой девушки и прислал ей гору подарков

Вот уже несколько лет основатель компании Microsoft Билл Гейтс участвует в «Секретном Санте» на сайте Reddit. Обычно участники игры анонимно обмениваются небольшими, но приятными подарками. Но только не Гейтс – он, пожалуй, самый щедрый секретный Санта во всем мире.

Об этом сообщает «Медуза».

В этом году Гейтс отправил подарок пользовательнице Reddit под ником VietteLLC. В своей анкете для игры девушка указала, что очень любит кошек, - у нее их четыре. И подарок основателя Microsoft был связан именно с ними!

Гейтс отправил пожертвования в три благотворительные организации, которые помогают бездомным кошкам. Также в подарке было: огромная плюшевая кошка Пушин; плюшевая игрушка Шторми – сестра Пушин; елочная игрушка Пушин; книга о приютах для кошек; книга по мотивам сериала «Доктор Кто»; книга о стартапах; картонная машина времени из «Доктора Кто» для кошек; нежный шар из Австрии; картина, вышитая крестиком, с надписью «Живи в стиле мяу»; японская кукла Дарума; футболка и стикер группы Dave Matthews Band; подарочная карта магазина True Grit; карта мира игры Skyrim; фотография самого Гейтса с гигантской Пушин.

Сначала VietteLLC не поняла, что посылка от Гейтса. Девушка подумала, что кто-то настолько одержим миллиардером, что положил в подарок его фотографию.

- Когда я начала соображать – было сделано пожертвование, Билл Гейтс, клички моих кошек, все сошлось, и я одновременно рассмеялась и расплакалась, - рассказала VietteLLC.

По словам девушки, ей было странно осознавать, что пока она на работе пила кофе и отвечала на скучные деловые письма, Гейтс в это же время участвовал в фотосессии с Пушин и писал заметки о кошках.

Напомним, что ранее Билл Гейтс перечислил в благотворительный фонд $4,6 миллиарда.