В Николаеве состоялся открытый чемпионат города по плаванию среди юниоров

В пятницу, 22 декабря в СК «Коммунаровец» состоялся открытый чемпионат города Николаева по плаванию среди юниоров 2002-2010 года рождения «Новогодние звезды».

Об этом «Преступности.НЕТ» родительский комитет ДЮСШ «Зоря».

В соревнованиях приняли участие 160 спортсменов в том числе четыре ДЮСШ по плаванию из Николаева, Херсона, Геническа.

Пловцы ДЮСШ «Зоря» завоевали золотые медали первенства на следующих дистанциях: юноши 2002-2003 года рождения: Станиславенко Даниил на двух дистанциях: 50 метров вольный стиль,50 метров на спине, Олешко Алексей 50 метров баттерфляем, Бочкала Данил 50 метров брассом. Среди юношей 2004-2005 года рождения: Мартынюк Илья 50 метров на спине и 50 метров вольным стилем, Бражник Дмитрий 50 метров брассом.

Среди девушек 2005-2006 года рождения: Щербина Катерина была первой на двух дистанциях 50 метров вольным стилем и 50 метров баттерфляем, Фадеева Оксана 50 метров брассом.

Соревнования дали старт подготовке пловцов к отборочному первенству на чемпионат Украины, который состоится в середине февраля 2018 года.

«Безусловно подготовка спортсменов будет зависеть от состояния тренировочной базы,на сегодня плавбассейн СК «Зоря» закрыт на ремонт,дата его открытия по прежнему не известна», - сообщили родители пловцов.

Ранее сообщалось, что в конце 2016 года в Николаеве возник конфликт вокруг ремонта зимнего плавбассейна в связи с тем, что дети вынуждены заниматься «сухим» плаваньем на матах.

Напоминаем, что в спорткомплексе «Заря» прошел праздник «Веселые старты», где дети занимались «сухим» плаваньем.