В Киеве требуют справедливого приговора для руководителя «титушек» Крысина, причастного к убийству журналиста Веремия

Днем в понедельник, 25 декабря, в Киеве на Майдане возле Стеллы Независимости собрались участники акции с требованием справедливого приговора для руководителя «титушек» Юрия Крысина, причастного к избиению «майдановцев» и убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия.

Об этом с места событий передает «Украинская правда»

Начало акции было запланировано на 14:00, возле Стеллы собралось около 200 человек.

Среди присутствующих – народные депутаты Украины от партии «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем, Юрий Береза и Сергей Лещенко, экс-глава Минмолодьспорта (2014 г.) Дмитрий Булатов, нардеп от «Батьківщины» Игорь Луценко, участники АТО, активисты, журналисты и блогеры.

Как сообщалось, дело в отношении Крысина по ст. 115 Уголовного кодекса было дважды закрыто прокурором ГПУ Красножоном летом 2014 года с формулировкой о нанесении легких телесных повреждений Крысиным и его единомышленниками. При этом прокуратура уже имела все видео, которое доказывало последовательность и согласованность действий нападавших на «майдановцев» вместе с Крысиным и Алиевым, который стрелял в Веремия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Шевченковский районный суд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы «титушек» Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия.