Папа Римский в своем рождественском послании пожелал мира Украине

Папа Франциск в своем рождественском послании к Риму и всему миру «Urbi et Orbi» вспомнил Украину и пожелал ей мира.

Традиционное послание он произнес в воскресение, 25 декабря, с лоджии базилики Святого Петра в Ватикане, передает «Радио Ватикана».

– Видим Иисуса в детях, которые вместе со своими семьями страдают от насилия, порожденного конфликтом в Украине, и от его серьезных гуманитарных последствий, и молимся за то, чтобы Господь поскорее даровал мир этой дорогой стране, – сказал Папа Франциск.

– Сегодня, когда над миром дуют ветры войны, а уже неактуальна модель развития и в дальнейшем порождает общечеловеческую, общественную и экологическую деградацию, Рождество заново возвращает нас к знаку Ребенка, приглашает распознать Его в лицах детей, - сказал Святейший Отец, указывая на лица детей святой Земли, Ближнего Востока, ряда африканских стран, где не прекращаются конфликты, Венесуэлы, не обойдя своим вниманием также и Украину, поощряя молиться за мир и прилагать усилия для его строительства.

Напомним, в прошлом году Папа Римский в рождественском послании попросил мира для Сирии и Украины.