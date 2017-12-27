Культура станет инструментом, который бескровно объединит Украину, - режиссер фильма «Киборги»

Культура станет тем инструментом, который без крови объединит Украину в единое целое.

Об этом рассказал известный украинский режиссер Ахтем Сейтаблаев, передает интернет-журнал «NikLife».

Режиссер фильма «Киборги» прокомментировал вопрос о том, почему тема аннексии Крыма не очень активно поднимается в массовой культуре.

- Прихожу к мнению, что 23 года – до начала второго Майдана, как минимум – я не знаю, сознательно ли, бессознательно ли, но для меня это преступление. Что я имею в виду? Ничего не было сделано для того, чтобы мы в Крыму, на Донбассе, на Западной, на Севере нашей страны, чтобы мы как можно больше знали друг о друге. В Украине живет более 100 национальностей. Но 23 года создавались страхи. В Крыму живут крымские татары, которые почему-то хотят отпилить Крым и уйти в Турцию, на Донбассе живет сплошной маргиналитет, на Севере живут люди, которые только и мечтают воссоединиться с Россией, на Западе живут какие-то мифические то ли «бандеровцы», то ли «бендеровцы». Понимаете, о чем я говорю? Чем больше страхов поселяется между нами, тем меньше у нас времени остается подумать, по каким дорогам мы ездим, в какие школы ходят наши дети, достойная ли старость у стариков, – рассказал он.

- Так вот культура, на мой взгляд, во всех её проявлениях – кино, театр, журналистика, музыка – это как раз тот инструментарий, который мог бы и до сих пор может бескровно «сшивать» страну. Людей разных национальностей, разных религиозных конфессий, розмовляючих різною мовою. Ну, извините, Святослава Вакарчука с огромным удовольствием слушали и в Крыму, он и в России делал концерты в свое время. И ничего не мешало. Він співає виключно українською мовою. Потому что он высочайшего уровня артист, его песни и музыка доходят до каждого. В этом смысле мы очень многое потеряли за 23 года, – считает режиссер.

Помимо того, по словам Ахтема, необходимо с самого детства показывать людям, что обилие национальностей – это плюс, а не минус.

- И, наверное, если бы была стратегия вот такого вот культурного «сшивания» страны со школ, с детских мультиков. Если дети в школе знают, что ничего страшного, если у него другой цвет кожи, що він називає матусю якось інакше, що він звертається до Всевишнього якось інакше. Если с самого детства люди будут знать, что это классно, что нас так много разных. Это классно, что все мы, уважая свою культуру, являемся одним целым. Я тоже украинец. Я мусульманин, я знаю свой язык, я чту свою культуру, но мне ничего не мешает быть украинцем. И в этом смысле культура – мощный инструментарий, - сказал режиссер.

Сам Ахтем Сейтаблаев тоже собирается способствовать решению этой проблемы – он намерен снимать фильм про Крым и его аннексию.

Напомним, что ранее николаевские «киборги» встретились с режиссером фильма об их героизме Ахтемом Сейтаблаевым.