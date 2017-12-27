«Жить по-новому», - Владимир Поточняк о работе областного клинического госпиталя ветеранов войны

Владимир Поточняк Владимир Поточняк на должности руководителя областного клинического госпиталя ветеранов войны работает с 24 декабря 2014 года.

Госпиталь ветеранов войны рассчитан на льготную категорию населения: инвалиды войны, участники боевых действий, ветераны войны, приравненные по льготам и участники АТО.

Кроме этого, в госпитале ветеранов войны разрешено лечить и гражданское население, но не более 15 процентов от общего количества коечного фонда.

- Что отличает госпиталь ветеранов войны от других лечебных учреждений, если говорить, например, об оборудовании?

Когда я возглавил госпиталь, это было лечебное учреждение, где ветераны войны, а это, как правило, были люди пожилые, могли получить определенный уровень медицинских услуг, отдохнуть, реабилитироваться. Оборудование не соответствовало современным требованиям. Не побоюсь этого слова – его фактически не было.

Время расставило другие приоритеты в нашей работе. Мы вынуждены были быстро перестроится с минимальными затратами средств и максимальной эффективностью в лечебном процессе под молодых ребят, которые возвращались из зоны проведения АТО, по этому объем помощи значительно увеличился. На базе неврологического отделения был открыт Центр реабилитации для оказания физической и психологической помощи.

Для выполнения полноценной медико-психологической и физической реабилитации при активной поддержке руководства облгосадминистрации и областного совета за бюджетные средства были закуплены современные тренажеры, часть диагностического и хирургического оборудования. Теперь этим могут пользоваться не только участники АТО, но и ветераны войны.

Мировая практика показывает, что реабилитационные вопросы на первом плане. Например, в Канаде, на 15 узких специалистов приходится 75 реабилитологов. То есть абсолютно другие приоритеты. Мы перенимаем этот опыт, и я вижу его эффективность.

- Лечебное учреждение, где Вы работаете начальником госпиталя, специализируется на ветеранах войны. Сейчас инициатива от облгосадминистрации, пока только на словах, сделать центр реабилитации для участников боевых действий на базе больницы Моряков. Как Вы к этому относитесь? Насколько это целесообразно? Советовались ли с Вами? Есть ли специалисты? Может, стоит на базе Вашего лечебного учреждения это сделать?

- Касательно необходимости реабилитационных мероприятий – это достаточно востребованная проблема. В цивилизованном мире это проблема №1. В Украине это было неразвито, такого понятия, как медик-психолог вообще не было. Психологами, в большинстве случаев, становились люди с педагогическим образованием. На сегодняшний день уже выпускаются врачи-психологи, как и врачи-психотерапевты. Психологическая реабилитация нужна однозначно. Что касается открытия реабилитационного центра для участников АТО на базе больницы моряков - это правильно. Предложение возглавить было, в том числе оно поступало и службе социальной защиты. Считаю, что принятое решение было самым правильным – госпиталь проводит медико-психологическую реабилитацию, а служба социальной защиты – физическую и социальную реабилитацию, которая и будет оказываться на базе нового учреждения.

- Есть ли у Вас специалисты? Привлекаете ли Вы их или думаете привлекать? Потому что у Вас узкая направленность, если говорить о пациентах.

Когда я возглавил госпиталь, уже проводилась антитеррористическая операция. Мне пришлось, в первую очередь, решить кадровую проблему. Была введена должность врача-психолога, врача-психотерапевта, практического психолога и они в последующем показали свою эффективность.

Даже если пациент поступает в госпиталь с хирургической, терапевтической и другой патологией, все равно он проходит консультацию у психолога, проходит определенное тестирование. После этого, выбирается дальнейшая тактика психологической реабилитации и медикаментозного лечения.

В начале 2015 года к нам начали поступать демобилизованные ребята, после тяжелых контузий, черепно-мозговых травм. И тут появилась задача сделать госпиталь современным, конкурентноспособным учреждением, оснащенным современным оборудованием.

- Если говорить о медикаментах, в 2016 году был заключен договор с ООО «Фарма», на поставку перечня медикаментов. И там было дополнительное условие, согласно которому, сумма увеличивается на 10% в месяц, за два месяца она увеличилась на 20%. Как это может быть? Вы с Нового Буга, ваша землячка, завполиклиники Маргарита Капуста, которой сообщили о подозрении. Некоторые говорили, что вы ее креатура. Было ли так, что она лоббировала Ваше назначение?

- Мы живем в Николаевской области и так или иначе все друг с другом пересекаемся на профессиональном поприще. Было бы удивительно, если бы этого не происходило. Хочу сказать, что я по жизни человек активный и не только при Маргарите Александровне заявлял свои жизненные и профессиональные позиции. Так, будучи хирургом, в Новом Буге я стал главным врачом районной больницы.

Спустя определенное время приехал начальник управления охраны здоровья облгосадминистрации и поставил в известность меня и коллектив Новобугской больницы, что назначает меня на должность замначальника облуправления. При этом добавил, что назначение на эту должность специалиста с Нового Буга происходит впервые, и это почетно для райбольницы. На следующий день поехал в город Николаев и приступил к выполнению обязанностей в управлении.

В последующем продолжил работать хирургом в областной больнице и это было мое решение.

Я активно заявлялся на должность руководителя госпиталя ветеранов войны и при двух бывших руководителях управления здравоохранения, потому, что хочу отметить - данная должность была вакантна значительное время. В 2014 году перед новым руководителем госпиталя стояло много «вызовов времени» и не каждый, хотел (или мог) их на себя взять. У меня был опыт работы, знания и уверенность в собственных силах. Да и что лукавить, и сегодня мне как руководителю, нелегко найти медперсонал из-за нашей специфики работы.

То, что Маргарита Александровна мне это доверила, я не вижу в этом никаких подводных камней.

Наше лечебное учреждение с «Фармой» не так тесно сотрудничает, основной поставщик – это «Бадель». Считаю, что комментировать сложившуюся ситуацию в данном вопросе должны контролирующие органы, которые в этом вопросе могут предоставить более исчерпывающую и объективную информацию. При этом хочу отметить, что контроль за финансово-хозяйственной деятельностью бюджетного учреждения достаточно жесткий и все процедуры выписаны и должны соответствовать требованиям законодательства. Безусловно, как показывает практика, должна быть и более жесткая ответственность поставщиков товаров и услуг, которые побеждают в тендерах и с которыми нам приходится заключать договора. На моей практике, были случаи, когда они отказывались участвовать в торгах и нам приходилось начинать все заново. А это занимает определенное время, и ты не объяснишь больному - отсутствие медикаментов или продуктов питания тем, что кто-то отказался выполнять свои обязательства. Вот как пример - когда приступил к работе, у меня на складе было «0» медикаментов. Были лимиты неиспользованных средств, потому что фирма «XXБ» отказалась в поставке медикаментов на 700 тыс.грн., в связи с повышением цен на рынке. То есть, когда идет инфляция, они имеют право повысить цену, и они имеют право отказаться и не поставлять товары из-за роста цен.

- Есть главный врач областной инфекционной больницы Светлана Федорова, которая говорит, что есть проблема с питанием, то есть выделением средств из бюджета на питание больных. Потому что бюджетом депутаты заложили по инфекционным больницам, и у нее не хватало 40%. Есть ли проблемы касательно питания Ваших пациентов?

- Медикаментозное обеспечение и питание госпиталей ветеранов войны абсолютно отличается от того что есть в медицинской сети. В бюджете любого лечебного учреждения, не считая госпиталей, минимум 80% составляет зарплата, 10-15% энергоносители и содержание зданий и может 5% питание и медикаменты. Госпиталь финансируется, согласно постановлению Кабинета министров, это 55 гривен в день на питание одного пациента и 65 гривен на медикаменты. Хочу сказать спасибо руководству области, это выполняется уже не один год. Не каждая область может этим похвастаться, и поэтому наши пациенты обеспечены всем необходимым.

- Вы отметили, что на одного пациента выделяется конкретная сумма в день, 65 гривен на медикаменты. В случае если поступил, например, тяжелобольной пациент, которому выделенных средств не хватит, как распределяются финансы тогда?

- Это все абсолютно условно, и получается среднеарифметическая цифра по койко-дню. Как пример - пациент, поступивший с хирургическим заболеванием, которому нужны дорогостоящие медикаменты, антибиотики, растворы для внутривенных вливаний, специальное парентеральное питание, понятно, что этот пациент получает медикаментов на значительно большую сумму чем 65 грн в сутки. Еще раз хочу отметить, что наши ветераны при лечении в госпитале медикаменты не покупают.

- На сегодняшний день в средствах массовой информации да и в целом, из уст пациентов, клинический госпиталь ветеранов войны находится на хорошем счету, как Вам удалось этого достичь? Какие цели и задачи ставите перед собой на будущее?

- Когда в 2015 году начали поступать ребята, не имея удостоверения участников боевых действий, а их надо было лечить дорогостоящими медикаментами, я вышел с письмом на облгосадминистрацию для решения вопроса оказания медицинской помощи ребятам, которые на тот момент еще не имели статус ветеранов. Мы получили ответ, действовать согласно действующему законодательству о статусе ветеранов.

Пришлось налаживать работу с волонтерскими организациями, которые работали под эгидой облгосадминистрации, с предпринимателями области, директорами благотворительных фондов и мы по каждому конкретному случаю решали эти вопросы и достойно продержались до осени. Поэтому благодаря совместной работе все участники АТО и ветераны были обеспечены всем необходимым.

Хочется так же отметить конструктивное сотрудничество и активную поддержку руководства и представителей крупной Канадской IT-компании, которая оказывает материальную поддержку нам в виде современного дорогостоящего оборудования.

В процессе дальнейшей работы я увидел, что возможностей госпиталя, как лечебного учреждения, недостаточно для полноценной диагностической и лечебной работы из-за отсутствия современного оборудования. Имеющееся оборудование старое, которое в большинстве случаев уже не подлежит ремонту. Поэтому передо мной стала новая задача - сделать госпиталь современным и конкурентным лечебным учреждением. За этот период сделано очень много. Благодаря вышеназванной канадской компании и благотворительному фонду «Здоровье воина» нам поставили три современных лабораторных анализатора, электронейромиограф для определения повреждений периферической нервной системы, современную лапароскопическую и артроскопическую стойки для малоинвазивных оперативных вмешательств в хирургии и травматологии.

При поддержке народного депутата Украины Козыря Бориса Юрьевича в 2017 году был приобретен рентгенологический комплекс на 3 рабочих места. Это аппарат, которого госпиталь ждал более 10 лет.

За период своей работы на этой должности я решил множество остро стоящих вопросов: оснащение и улучшение материально-технической базы госпиталя, создание реабилитационного центра с мощной психологической помощью участникам АТО, решения кадровых вопросов. Я создал команду инициативных, молодых и прогрессивных единомышленников, которые помогают в осуществлении целей и задач.

У нас в госпитале благодаря наличию современного оборудования появились травматологические койки и работают два молодых перспективных травматолога, которые оказывают полноценную травматологическую помощь участникам АТО и ветеранам.

- Насколько мне, еще в 2015 году были проблемы с открытием кабинета психологической реабилитации, откуда выделялись средства на его открытие?

- Существенных проблем не было. Кабинет групповой и индивидуальной психологической реабилитации с качественным ремонтом был открыт достаточно быстро при содействии председателя облгосадминистрации. Были и благотворительные средства, и бюджетные. Для меня нет разницы, какие пути, главное, чтобы был результат. Естественно в рамках закона.

- Какое Ваше отношение к реформе в сфере медицины?

- Я абсолютно поддерживаю реформы, потому что в том состоянии, в котором есть здравоохранение на сегодняшний день, света в конце тоннеля не видно. Задача здравоохранения – оказать квалифицированную помощь пациенту. Сколько бы денег не выделяли, они все равно распылятся на энергоносители, ремонты старых зданий и эти деньги просто не дойдут до пациента, а именно - на современное оборудование, полноценное лечение, современное питание.

Наша сеть лечебных учреждений настолько расширена, чего не может себе позволить ни одно цивилизованное общество. И в первую очередь это касается стационарной помощи. В далеком 2004 году я проходил курсы на тему возможных путей реформирования медицины Украины. Программа финансировалась ВОЗ, читали лекции и делились опытом работы ведущие специалисты Европы и Канады.

Вспоминаю доклад директора окружного госпиталя Великобритании, коечный фонд которого составлял 700 мест. Так вот один госпиталь оказывает стационарную помощь населению округа, равному населению нашей области, а его бюджет приблизительно равнялся бюджету на медицину нашей области. А теперь простая арифметика по распределению этих средств на один госпиталь или на массу лечебных учреждений. Вот и размышляйте сами, нужна ли реформа. Однозначно она будет болезненной. Мы должны уйти от старых стереотипов, которые мертвым грузом тянут нас в прошлое. Пациенты получат качественную медицинскую помощь, а медики достойную зарплату.

Пользуясь случаем, в преддверии Новогодних праздников, хотелось бы поблагодарить и поздравить всех, кто помогает нам в реализации намеченных целей во благо госпиталя и наших пациентов, а также поздравить весь коллектив областного клинического госпиталя ветеранов войны и поблагодарить за их высокий профессионализм, терпение и самоотверженный труд.

Беседовала Виолетта Чех, специально для «Преступности.НЕТ»