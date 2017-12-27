ГПУ обнародовала записи прослушки и переписки по делу лидера запорожской «Самопомощи»

Генеральная прокуратура обнародовала записи прослушки, а также скриношоты переписки по делу заместителя Запорожского областного совета Владислава Марченко, который является лидером запорожской организации партии «Самопомощь».

Об этом сообщает «Левый Берег».

Отмечается, что запись прослушки опубликовал в интернете пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

По версии следствия, Марченко вместе с братом Марком и директором мелитопольского КП «Городской парк культуры и отдыха» Олегом Обрезановым (тоже представитель «Самопомощи») организовали завладение 87 млн гривен бюджетными средствами Запорожья и Мелитополя путем проведения фиктивных тендеров в системе ProZorro.

Сообщается, что братья Марченко уже отправлены под домашний арест, а Обрезанову меру пресечения еще не избрали.

Напомним, что в Запорожье СБУ и прокуратура проводят массовые обыски у чиновников.