На Николаевщине разыскивают пропавшего без вести жителя Баштанки

В Николаевской области Баштанский отдел полиции разыскивает пропавшего местного жителя.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, 57-летний Носов Николай Константинович ушел из дома 16 октября и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 40-42 года, рост 195-198 см, худощавого телосложения, волосы короткие черные, на левой щеке имеет шрам.

Был одет: черная болоневая куртка с капюшоном, черные джинсы, синяя рубашка в клетку, черные резиновые тапочки.

Правоохранители просят всех, кто может помочь установить местонахождение разыскиваемого, сообщить в Баштанский отдел полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: Баштанка, улица Бойченко, 5, или по телефонам (05158) 2-71-56, 0932633454 или 102.

Напомним, что Николаевская полиция разыскивает два автомобиля, которые скрылись с места ДТП.