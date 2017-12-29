В ОГА за постоянную поддержку спортсменов Николаевщины наградили руководителя «Ника-Теры»

Алим Агакишиев В Николаевской областной государственной администрации за весомый вклад в развитие Олимпийского движения и постоянную финансовую поддержку спортсменов наградили руководителя ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера» Алима Агакишиева

Об этом идёт речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Так, по словам Агакишиева, порт занимается развитием спортивной культуры и регулярно оказывает помощь, как отдельно спортсменам, так и целым организациям в проведении спортивных мероприятий.

- Кроме этого, мы проводим ежегодную спартакиаду среди сотрудников «Ника-Теры» по разным видам спорта, тем самым популяризируя здоровый образ жизни и стимулируя занятия спортом. Ведь спорт - это жизнь и здоровье, развитие личности и воспитание сильных качеств характера у человека, - рассказал он.

В то же время руководитель порта отметил, что морской терминал «Ника-Тера» будет продолжать и в следующем году оказывать помощь в развитии спорта и поддерживать талантливых спортсменов.

Напомним, что ранее николаевские акробаты заняли первые места на всеукраинском турнире во Львове.