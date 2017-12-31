На Кировоградщине в морозилке роженицы полиция нашла тела новорожденных двойняшек

Женщина из Александрии попала в больницу с осложнениями, характерными для родов, но объяснить исчезновение ребенка медикам не смогла. Врачи обратились в полицию, после чего правоохранители провели обыск и нашли тела детей.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Как говорится в сюжете, сама женщина впоследствии сказала, что дети родились мертвыми. Так ли это, станет известно после экспертизы.

Автор сюжета сообщает, что роженица — многодетная мать. У нее есть три дочери. Ни они, ни отец якобы не замечали беременности мамы и жены. Утверждают, что не знали ни о родах, ни о младенцах в собственном холодильнике. Соседи говорят, что эта семья — вполне благонадежная.