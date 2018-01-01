Родственники пропавшей в Николаеве пенсионерки просят помощи в ее поисках: у женщины возможна потеря памяти

В Николаеве разыскивают пропавшую 73-летнюю Надежду Войнаровскую, которая в понедельник, около девяти часов утра, 1 января вышла из дома в районе 2 КП и не вернулась.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили родственники пропавшей женщины.

«Возможна потеря памяти, перенесла два инсульта. Войнаровская Надежда Семеновна, 10.09.1944 г. Была одета в темно-серое пуховое (баллонное) пальто до колен, светло-серую вязаную шапочку, черные демисезонные сапожки. Кто ее видел сообщите пожалуйста. Возможно она находится в районе Центрального стадиона, Лесков, на Намыве», - говорится в сообщении.

Телефоны для связи с родственниками Надежды Войнаровской: (067) 723-52-37, (093) 036-95-98, (066) 763-86-06 - Ирина.