В 2018 году 16 николаевских судей проверят на соответствие занимаемой должности

В 2018 году Высшая квалификационная комиссия судей Украины планирует провести в Николаевской области квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности 16 судей.

Об этом идет речь в сообщении ВККСУ.

В Николаевском окружном административном суде ВККСУ планирует проверить Анну Лебедеву и Евгения Марича. В Хозяйственном суде Николаевской области проверка коснется судей Викторию Корицкую и Элину Олейняш.

Также Высшая квалификационная комиссия судей планирует оценить ряд судей в районных судах Николаевской области.

Так, в Первомайском горрайонном суде проверят Татьяну Фортуну и Оксану Хемич, в Вознесенском ­– Наталью Домареву и Наталью Зубар, в Очаковском – Ольгу Салий.

В Николаевском районном суде на соответствие занимаемой должности ВККСУ проверит Наталью Шаронову, в Жовтневом райсуде – Ангелину Саукову, в Новобугском – Ольгу Уманскую, в Березнеговатском – Светлану Орлову, в Братском – Инну Скарницкую, в Врадиевском – Федора Сокола и в Веселиновском – Павла Чаричанского.

Всего по Украине ВККСУ в этом году планирует проверить на соответствие занимаемой должности 1060 судей местных и апелляционных судов.

Напомним, что в неработающий Снигиревский райсуд Николаевской области откомандировали двух судей.