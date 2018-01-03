Пункты разлива, где покупали воду госпитализированные с гепатитом А николаевцы, временно приостановят свою работу

В Николаеве временно будут закрыты пункты разлива, в которых покупали воду госпитализированные с гепатитом А горожане.

Такое решение было принято в ходе комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в среду, 3 января.

Так, по информации ГУ «Николаевский областной лабораторный центр МОЗ Украины» по состоянию на 3 января текущего года на территории Ингульского и Заводского районов города зарегистрировано 37 случаев заболевания гепатитом А, в том числе шесть детей.

Отмечается, что по результатам эпидрасследования установлен общий фактор, который мог способствовать распространению данного заболевания среди населения Заводского и ингульского районов Николаева, – все люди, которые заболели, употребляли дочищенную воду из пунктов разлива.

В связи с этим, комиссией, в соответствии со статьей 13 Закона Украины «О питьевой воде и питьевом водоснабжении и водоснабжении» решено с 3 января временно запретить деятельность пунктов разлива питьевой дочищенной воды. При этом отмечается, что на данный момент приостановить свою деятельность должны только те пункты, где покупали воду люди, находящиеся на данный момент на стационарном лечении с гепатитом А.

В свою очередь, заместитель главного санитарного врача Николавеской области Александр Игнатенко заявил, что в ходе картографирования пунктов продажи дочищенной воды, выяснилось, что все они находятся в районе так называемого Сухого фонтана, Центрального рынка, и микрорайона Лески.

– На сегодняшний день Госпотребслужбой были отобраны образцы воды в тех местах, которые указывали больные. Вода доставлена в николаевскую лабораторию для подтверждения или опровержения наших исследований. Параллельно вода будет доставлена сегодня в Одессу в Референс-лабораторию, – отметил Игнатенко.

Кроме того, комиссией было решено, что все владельцы пунктов разлива питьевой воды должны до 10 января текущего года провести обязательную дезинфекцию емкостей и установок по доочистке питьевой воды пунктов разлива и произвести замену фильтров.

Также до 10 января должна быть произведена внеочередная проверка пунктов разлива питьевой воды. Владельцы данных пунктов должны обеспечить проведение специального производственного контроля показателей качества воды.

Напомним, что гепатит А подтвержден у 15 взрослых и одного ребенка – в Николаевской ОГА говорят о «сезонном повышении заболеваемости».