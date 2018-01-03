В «Чистой воде» рассказали, что не имеют пунктов разлива воды в тару потребителя и занимаются только доставкой бутилированной воды

В компании «Чиста вода» рассказали, что не имеют никакого отношения к пунктам разлива воды и занимаются только доставкой бутилированной воды.

Об этом идет речь в сообщении компании на ее странице в Facebook.

«Бутилированная вода под маркой «Чиста вода» производится в селе Сливино. Производство включает следующие стадии: 1. Подготовка воды. 2. Подготовка тары. 3. Розлив воды в тару и укупорка. 4. Доставка потребителю. Процесс производства, в т.ч. подготовки тары и розлива, максимально автоматизирован», – говорится в сообщении.

«Бутилированная «Чиста вода» не имеет никакого отношения к многочисленным пунктам розлива воды в тару покупателя, в том числе, имеющим в своем названии слово «Чистая», «Живая», «Здоровье» и т.д.. Коллектив «Чистой воды» гордится качеством своей продукции и ждет встречи со всеми заинтересованными согражданами на регулярных экскурсиях на производстве», – добавили в компании.

Напомним, еа сегодняшний день диагноз на острый вирусный гепатит А подтвержден у 15 взрослых и одного ребенка. В ОГА это связывают с сезонным повышением заболеваемости. При этом сообщалось, что заболевшие употребляли воду из пунктов разлива ТМ «Чистая вода».