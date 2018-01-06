Многие жители Николаева оценивают работу местных властей на «удовлетворительно»

Более 40% жителей Николаева удовлетворительно оценивают работу местных властей в обеспечении жизнедеятельности региона.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного ОО «Центр аналитических исследований», которые имеются в распоряжении «Преступности.НЕТ».
Отвечая на вопрос, «Как вы оцениваете работу местных властей в обеспечении жзнедеятельности региона?», всего лишь 1,7% из опрошенных николаевцев оценил их работу на «отлично», в частности в Заводском и Ингульском районе так считает всего по 2% жителей от общего количества опрошенных.
Что касается, «хорошо» проделанной работы со стороны чиновников, то 13,4% жителей согласны с таким утверждением, однако данный показатель в Корабельном районе выше почти в 2% и составляет 15%.
Удовлетворительно работу чиновников оценивают 40,6% опрошенных жителей. Что касается по районного опроса, то этот показатель также немного выше в Заводском и Ингульском районе – 44,5% и 43,5% соответственно.
Те, кто расценивают действия николаевских чиновников плохо и очень плохо, то количество опрошенных находится почти на одном уровне, разница составляет всего 1%, а именно 19,5% - плохо и 18,5% - очень плохо. Однако, если взять ответы жителей отдельных районов города, то плохо к действиям местной власти относиться 21,5% Заводского района, а очень плохо треть от опрошенных Корабельного района.
|
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА?
|
город Николаев
|
Заводский район
|
Центральный район
|
Ингульский район
|
Корабельный район
|
Очень плохо
|
18,5
|
14,5
|
21,0
|
13,0
|
30,0
|
Плохо
|
19,5
|
21,5
|
19,0
|
19,5
|
17,5
|
Удовлетворительно
|
40,6
|
44,5
|
39,0
|
43,5
|
32,5
|
Хорошо
|
13,4
|
10,5
|
14,5
|
14,0
|
15,0
|
Отлично
|
1,7
|
1,5
|
2,0
|
2,0
|
1,0
|
Затрудняюсь ответить
|
6,3
|
7,5
|
4,5
|
8,0
|
4,0
|
Итого
|
100
Справка
Опрос проводился в городе Николаеве с учетом удельного веса избирателей. Половозрастная структура опрошенных респондентов в исследовании соответствует структуре населения. Статистическая погрешность исследования (с вероятностью р=0,95) не превышает +/-2,9.
Данное социологическое исследование проводилось с 28 ноября по 8 декабря по репрезентативной, жесткой квотной выборке, соответствующей половозрастной структуре населения. Всего было опрошено 1000 респондентов в возрасте старше 18 лет.
Метод исследования: личное формализованное интервью согласно опросника (face to face). В ходе опроса респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, в том числе, и открытых.