Многие жители Николаева оценивают работу местных властей на «удовлетворительно»

Более 40% жителей Николаева удовлетворительно оценивают работу местных властей в обеспечении жизнедеятельности региона.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного ОО «Центр аналитических исследований», которые имеются в распоряжении «Преступности.НЕТ».

Отвечая на вопрос, «Как вы оцениваете работу местных властей в обеспечении жзнедеятельности региона?», всего лишь 1,7% из опрошенных николаевцев оценил их работу на «отлично», в частности в Заводском и Ингульском районе так считает всего по 2% жителей от общего количества опрошенных.

Что касается, «хорошо» проделанной работы со стороны чиновников, то 13,4% жителей согласны с таким утверждением, однако данный показатель в Корабельном районе выше почти в 2% и составляет 15%.

Удовлетворительно работу чиновников оценивают 40,6% опрошенных жителей. Что касается по районного опроса, то этот показатель также немного выше в Заводском и Ингульском районе – 44,5% и 43,5% соответственно.

Те, кто расценивают действия николаевских чиновников плохо и очень плохо, то количество опрошенных находится почти на одном уровне, разница составляет всего 1%, а именно 19,5% - плохо и 18,5% - очень плохо. Однако, если взять ответы жителей отдельных районов города, то плохо к действиям местной власти относиться 21,5% Заводского района, а очень плохо треть от опрошенных Корабельного района.

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА?

город Николаев Заводский район Центральный район Ингульский район Корабельный район Очень плохо 18,5 14,5 21,0 13,0 30,0 Плохо 19,5 21,5 19,0 19,5 17,5 Удовлетворительно 40,6 44,5 39,0 43,5 32,5 Хорошо 13,4 10,5 14,5 14,0 15,0 Отлично 1,7 1,5 2,0 2,0 1,0 Затрудняюсь ответить 6,3 7,5 4,5 8,0 4,0 Итого 100

Справка

Опрос проводился в городе Николаеве с учетом удельного веса избирателей. Половозрастная структура опрошенных респондентов в исследовании соответствует структуре населения. Статистическая погрешность исследования (с вероятностью р=0,95) не превышает +/-2,9.

Данное социологическое исследование проводилось с 28 ноября по 8 декабря по репрезентативной, жесткой квотной выборке, соответствующей половозрастной структуре населения. Всего было опрошено 1000 респондентов в возрасте старше 18 лет.

Метод исследования: личное формализованное интервью согласно опросника (face to face). В ходе опроса респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, в том числе, и открытых.