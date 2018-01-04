В Одессе непривитым от кори детям запретят посещать школы и детские сады

На внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) исполнительного комитета Одесского горсовета было принято решение о запрете не привитым от кори детям посещать школы и детсады.

Об этом сообщает «УНИАН».

Также, согласно сообщению Одесского горсовета, учитывая то, что эпидемическая ситуация по заболеваемости корью в Одессе остается неблагополучной, принято решение создать оперативный штаб по реагированию на ситуацию с распространением кори и других инфекционных заболеваний.

«Комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС принято решение о необходимости запрещения посещения детских дошкольных учреждений и школ не привитыми от кори детьми с целью недопущения вспышек кори в организованных детских коллективах», - говорится в сообщении.

Напомним, что в мэрии призвали николаевцев вакцинировать своих детей от кори.