В Николаевском зоопарке из-за теплой зимы вышли из спячки сурки Свистун и Свистуха

День сурка в Николаевском зоопарке наступил в аномально ранний период. В зверинце из-за теплой погоды проснулись сурки.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Так, 3 января работники зоопарка заметили, что сурки уже раскупорили вход в нору, где они проводят большую часть времени, а это означает, что зверьки уже проснулись. Летом сурки залегли в спячку тоже довольно рано – 14 июня, сказалась очень сухая и жаркая погода. Однако, такого раннего пробуждения, как 3 января, сотрудники зоопарка не помнят.

«Для сравнения, в 2017 году сурки проснулись 22 февраля, почти на два месяца позже», - отмечается в сообщении зоопарка.

Семейству сурков, которых разбудила столь теплая погода, уже предложены на выбор их любимые корма – капуста, морковь, прочие овощи. Хотя в первые дни после пробуждения сурки почти не едят, интересоваться кормом они начинают немного позже. Зовут сурков Свистун и Свистуха. Такие забавные имена сурки, привезенные в Николаев в 2009 году из Луганской области, получили за особый громкий свист, который они издают в период опасности.