Экс-мэра Николаева Гранатурова официально назначили руководителем аппарата ОГА с испытательным сроком на месяц

Юрий Гранатуров Депутат Николаевского городского совета от партии «Наш край» Юрий Гранатуров с 29 декабря исполняет обязанности руководителя аппарата Николаевской облгосадминистрации.

Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение главы Николаевской ОГА, опубликованное на официальном сайте администрации.

Назначен он был как «победитель конкурса с испытанием сроком на один месяц». Основанием для назначения послужило заявление Гранатурова, и справки о результатах спецпроверок, предусмотренных Законом Украины «Об очистке власти».

Подписал распоряжение первый заместитель главы Николаевской ОГА Вячеслав Бонь, исполняющий на тот момент функции губернатора Алексея Савченко.

Для справки:

Юрий Гранатуров в 1998 году был избран депутатом Николаевского городского совета, в дальнейшем — дважды переизбирался. В 1999 году принял участие в кампании по выборам Президента Украины, став доверенным лицом кандидата в Президенты Евгения Марчука. В следующем году во время внеочередных выборов Николаевского городского головы, входил в команду кандидата Владимира Чайки. После избрания Владимира Чайки городским головой Юрий Гранатуров перешёл на работу в горисполком. Поочерёдно занимал должности начальника главного управления культуры, информации, молодежи и спорта, управляющего делами, заместителя городского головы, а с 2006 года — первого заместителя городского головы.

С 2010 года — глава администрации Ленинского района города Николаева.

1 октября 2013 года в ходе внеочередной сессии Николаевского городского совета путём тайного голосования был избран секретарём Николаевского горсовета. Из-за отсутствия в городе избранного городского головы после смерти Владимира Чайки, Гранатуров как секретарь горсовета автоматически стал исполняющий обязанности городского головы Николаева.

25 мая 2014 года победил на выборах Николаевского городского головы, собрав 27,69 % голосов избирателей. Занимал этот пост до 2015 года.