Геннадий Москаль Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль рассказал, что, хотя многие закарпатцы работают на территории России, пророссийских настроений в этом регионе нет.

Об этом он сообщил в интервью изданию «Новое время».

- Половина области работает в России, но пророссийских настроений нет. Нашим гастарбайтерам никто никогда не запретит ездить в Россию на заработки. А Россия с удовольствием их принимает, ведь у них золотые руки. Подмосковье на 70% построено руками украинцев, - рассказал глава ОГА.

Он также отметил, что пророссийские настроения не подогревает и Украинская православная церковь Московского патриахата, хотя население очень религиозно.

Напомним, ранее сообщалось о том, как глава Запорожской ОГА Константин Брыль заявил, что местные чиновники помогают РФ дестабилизировать ситуацию в области.