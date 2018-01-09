В Генштабе планируют создать в Николаеве «Корпус морской пехоты»

В 2018 году в составе Военно-морских сил Украины планируют сформировать «Корпус морской пехоты», который объединит все части морпехов и береговых артиллеристов под единственным органом управления.

Об этом сообщает Милитарный портал со ссылкой на собственные источники в Генеральном штабе.

Отмечается, что организационно-штатные изменения проводятся в рамках оптимизации органов управления войсками и приведением структуры ВМС Украины как в соответствие со стандартами НАТО, так и тем вызовам, которые стоят перед флотом на сегодняшний день.

«Управление Корпуса планируется разместить в Николаеве. На данный момент в составе войск береговой и территориальной обороны ВМС (правопреемником которых станет Корпус) есть: 36-я отдельная Бригада МП (г. Николаев), в составе которой 1-й Феодосийский, 501-й и 503-й отдельные батальоны, которые базируются в Николаеве, Бердянске и Мариуполе соответственно;

137-й отдельный Батальонам МП (пгт Дачное, Одесская обл);

406-я отдельная Артиллерийская бригада (г. Николаев) с отдельными дивизионами в Очакове, пгт Дачное, Белгород-Днестровский;

32-й отдельный Реактивный артиллерийский полк (с. Алтестовое, Одесской обл)», - говорится в сообщении.

Также возможно создание новых подразделений боевого и тылового обеспечения.

Среди вероятных командиров озвучивается фамилия полковника Сергей Тартаковського, который на сегодня занимает должность начальника отдела морской пехоты Командования ВМС.

Напомним, что на данный момент штаб 36-й бригады дислоцируется в Николаеве. Ранее сообщалось, что следственный комитет РФ открыл уголовное производство против командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины Дмитрия Делятицкого.