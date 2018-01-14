«Николаевводоканал» предупредил об обледенении проезжей части в центре Николаева из-за утечки воды

ГКП «Николаевводоканал» предупредил об обледенении части улиц Московская и Адмиральская из-за утечки воды.

Об этом сообщает на странице предприятия в Facebook.

«Уважаемые жители города! Сегодня на пересечении улиц Адмиральская и Московская аварийные службы ГКП «Николаевводоканал» ликвидировали утечку из колодца. В результате аварии произошла утечка воды на проезжую часть. В связи с погодными условиями вода превратилась в лед, что создает потенциально опасную ситуацию на дороге. Службы КП «ЭЛУ автодорог» уведомлены о ситуации и должны посыпать опасный участок дороги солью. Просим водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными!» – говорится в сообщении.