Электрички «Юго-Западной железной дороги» станут длиннее

«Юго-Западная железная дорога» меняет подход при формировании пригородных поездов - составы станут длиннее, а шестивагонных поездов будет не более 10 единиц.

Об этом сообщается на официальном сайте ЮЗЖД.

Как заявил и.о. директора регионального филиала Роман Веприцкий во время посещения моторвагонного депо Фастов-1, необходимо более рационально использовать дефицитный подвижной состав в пригородном сообщении.

«Необходимо проанализировать пассажиропотоки и определить актуальную для каждого направления составность пригородных электропоездов - шесть, восемь, десять или двенадцать вагонов», - сказал Веприцкий.

«Чтобы максимально обеспечивать потребности населения в пригородных перевозках, будем отходить от шестивагонных составов везде, где есть потребность в длинных составах. Я уже поставил задачу, чтобы до 15 января количество шестивагонок на железной дороге не превышала десяти единиц», - заявил он.

В ЮЗЖД дополнительно отмечают, что сейчас обеспечивают формирование восьмивагонных пригородных поездов вместо шестивагонных на наиболее популярных направлениях.

В 2017 году УЗ отремонтировала 13 пригородных поездов. Обновление одного пригородного электропоезда обходится УЗ примерно в 46 миллионов гривен.