Главная городская елка: Что такое хорошо и что такое плохо?

Прошел Новый год, Рождество, старый Новый год. Думаю, что пришло время выразить свое отношение к тому, что происходило в Николаеве на праздники. Но сначала, как говорится, преамбула.

С мэрами Николаева я плотно контактировал, наверное, более сорока последних лет, начиная с Николая Брюханова. С некоторыми из них я был в близких, доверительных отношениях, с иными даже дружил. Особенно хорошо я знал Ивана Канаева, Александра Молчанова, Юрия Сандюка, Александра Бердникова и, конечно же, Владимира Чайку, который руководил нашим городом без малого тринадцать лет – больше, чем любой другой градоначальник в 228-летней истории Николаева. С ним мы являлись детьми одного времени, вместе параллельно продвигались по служебной лестнице.

Наши мэры были разными людьми, отличались и их подходы к управлению городом. Считаю, что самое сложное время досталось В.Чайке. Когда он пришел к власти, город был в долгах, заложено было даже здание горисполкома. А ему пришлось брать еще и новые кредиты, как, например, было в 2003 году, когда мэрия сумела отремонтировать все основные магистрали города и ряд других дорог. Несколькими годами ранее обстановка была и того хуже – врачи и учителя по несколько месяцев сидели без зарплаты, процветал бартер.

В.Чайка пришел к власти уже подготовленным, в том числе и с точки зрения финансовых отношений, поскольку прежде был и банкиром, и руководителем областного Пенсионного фонда. Он вообще обладал богатым жизненным опытом. Придя к власти, В.Чайка сразу же поставил задачу наполнения бюджета. Что касается трат из городской казны, они были жестко ограничены: сначала зарплата бюджетникам, потом – все остальное.

Я не летописец и не буду давать оценки мэрам Николаева, работавшим в ту или иную эпоху, но, поверьте, знал я их очень хорошо.

Ни для кого не секрет, что на последние муниципальные выборы я шел вместе с командой Игоря Дятлова. На моем округе, благодаря, в том числе, моему большому авторитету, заработанному за время предыдущих созывов, охотно голосовали именно за ту политическую силу, которую мы представляли. Мой округ был единственным, где на всех участках победу одержал кандидат в городские головы И.Дятлов. Но мэром, к сожалению, стал не он.

Несмотря на то, что мы находились в разных политических лагерях, в разных командах, после того, как был избран Александр Сенкевич, я одним из первых сказал: «Раз этот человек победил, пусть осваивается в новой должности и работает».

На первом этапе таких депутатов, как я, людей независимых, А.Сенкевич пытался приструнить, грубо говоря, «поставить в стойло». Потом, разобравшись (а он – далеко не глупый, современно мыслящий, амбициозный и грамотный молодой человек, айтишник и успешный предприниматель), он изменил свое отношение ко мне. Скажу, кстати, что сегодня А.Сенкевич – далеко не политический труп, как думают некоторые, он еще не сказал своего последнего слова и его дальнейшая политическая карьера для многих людей может оказаться настоящим сюрпризом. Но то, что он допустил массу ошибок и в конечном итоге сам же себя и переиграл, к сожалению, – факт. Плохо, что он этого до конца не осознал. Впрочем, у него еще многое впереди.

Так получилось, что мэр был отстранен от должности городским советом. Тут же на депутатов была выплеснута масса негатива. Многие, включая ряд нардепов и общественных активистов, потребовали их перевыборов.

Никто не бросит камень в мой огород, не скажет, что я не дружу с общественностью. Придите на мой округ, пообщайтесь с людьми, и вам это сразу станет очевидно. Я всегда в гуще событий и не боюсь услышать о себе правду. Но нужно понимать, что общественники не несут перед городской общиной никакой ответственности – ни юридической, ни политической. Они могут только предлагать, но принимают решения депутаты горсовета и городской голова. Аналогично и глава облгосадминистрации несет ответственность за всю область. И когда к нему приходит группа молодых общественников, которых он же во многом сам и породил, и говорит: «В отставку!» – это неправильно. Кучка людей, пусть даже очень активных, не может решать за всех. К сожалению, это перегибы, присущие нашему времени.

Случилось то, что случилось – мэр ушел. Но катастрофы не произошло. Город продолжает жить своей жизнью, за которой я всегда внимательно наблюдаю. И могу вас заверить, что когда в мэрии приняли решение о праздновании Нового года, то, поверьте, никто не ставил задачу «догнать и перегнать» другие украинские города – чтобы у нас была самая лучшая елка, самые пышные гуляния. Вопрос ставился иным образом: в наше трудное время нужно дать людям праздник, дать глоток свежего воздуха, сделать так, чтобы николаевцы, их дети, в новогодние и рождественские дни испытали искреннюю радость, прилив душевных сил.

Поэтому было принято решение организовать торжества на должном уровне. И тут же посыпался поток обвинений в адрес горсовета и его секретаря – исполняющей обязанности городского головы Татьяны Казаковой. Это происходило на разных уровнях – от отдельных народных депутатов до местных общественников. Но руководство города не обращало внимания на дрязги и, крепко стиснув зубы, просто делало свое дело.

Я – человек публичный, живущий жизнью города, пишущий, ведущий блог, являющийся членом Национального союза журналистов Украины. Скажу, честно, что и некоторые журналисты играли в критике приготовлений к новогодним праздникам далеко не последнюю роль, искусственно нагнетая атмосферу нервозности и недоверия к городской власти.

Меня всегда удивляет, что есть категория журналистов, которые не рады хорошему, которые постоянно выискивают что-то плохое, причем, с настойчивостью, заслуживающей лучшего применения. Как по мне, прежде всего, нужно быть патриотом своего города. Да, есть негатив, есть масса проблем, но не надо жить исключительно плохим – хорошего всегда больше.

Еще не наступил Новый год, еще только собрались устанавливать ледовый каток на главной площади города, как уже началось: третировали простых рабочих, задергали организаторов рождественской ярмарки и развлечений. По сути дела обсуждали ребенка, который еще даже и не родился. Потом, когда стали ставить павильоны, стартовала новая волна обвинений. Потом установка аттракционов – и то же самое! Стрелы критики были направлены как на депутатский корпус, так и в адрес и.о. городского головы. Мне, как горожанину, было обидно: ведь все делалось на высоком уровне, новогодний городок обещал быть ярким, праздничным, с разнообразными развлечениями.

Помню, как В.Чайка (царствие ему небесное) когда-то говорил: «Вот поруковожу городом еще одну каденцию, а потом мэром Николаева должна стать женщина». Тогда я воспринимал это как шутку. Но, как говорится, его слова дошли до Господа Бога: у руля городской власти действительно стала женщина.

Мне неприятно было наблюдать «девятый вал» критиканства по отношению к ней из-за организации новогодних праздников. Ведь на самом деле, став исполняющим обязанности городского головы, Татьяна Викторовна взвалила на себя тяжкое бремя, это очень сложная и хлопотная должность. Однако она не спасовала, не отказалась, а сразу же, что называется, «впряглась» в работу, которую и не каждый-то крепкий мужик сможет выдержать.

Многие не забыли, как А.Сенкевич неожиданно предложил мне стать секретарем горсовета. Я к этому не стремился и отнесся тогда к данному предложению весьма прохладно, понимая, насколько непростая это работа. Но в тот момент это был просто пост секретаря горсовета. Сегодня Т.Казаковой намного труднее, ибо, помимо исполнения обязанностей секретаря горсовета, она еще и замещает мэра. Плюс ко всему, впервые наш город оказался в руках женщины, что, учитывая наш во многом консервативный менталитет, нравится далеко не всем. И льется грязь…

Я помню новогодние елки в разные времена. Как правило, было формальное открытие, сильно напоминавшее очередное перерезание ленточки, концерт, фейерверк, да, в общем-то, и все. На этот раз организовано великолепное новогоднее шоу. Да, затрачены определенные бюджетные деньги. Но разве наши дети, молодежь, пенсионеры не заслуживают праздника? Разве их хорошее новогоднее настроение возможно измерить деньгами? Нет, хорошему настроению нет цены – оно бесценно!

Если бы мы потратили на Новый год и в десять раз меньше денег, все равно бы нашлись недовольные. Одни бы говорили – слишком мало, другие – слишком много.

Я убежден, что в жизни всегда нужно идти вперед. Сегодня мы стремимся в Европу. Так вот, во время рождественских и новогодних праздников каждый мало-мальски уважающий себя европейский город устраивает по этому поводу и богатые ярмарки, и яркие праздничные шоу, и грандиозные народные гуляния. Чем же мы хуже?

Вышло так, что в дни новогодних праздников я был и в Киеве, и на западе Украины. И я был горд тем обстоятельством, что мы не пасем задних, что наша елка, наша рождественская ярмарка – одни из самых лучших в Украине, что наша Соборная площадь – главная площадь города, наконец-то становится Соборной не только потому, что здесь когда-то был Адмиралтейский собор, а в полном смысле этого слова, олицетворяя собой соборность в самом широком понимании – как народное объединение, духовную общность людей, живущих плечом к плечу в рамках единой городской общины. Мы возвращаемся к истокам. Кто скажет, что это плохо? Кто скажет, что это у нас не получилось?

Чья заслуга в проведении праздников, кто оказался на высоте, кому сказать спасибо? Наверное, очень многим людям, постаравшимся, чтобы праздник удался на славу. Но однозначно персональную ответственность за проведение праздников несла и.о. городского головы Т.Казакова, и потому это ее маленькая личная победа. Еще бы, ведь люди с радостью шли на праздник, это было настоящее паломничество изо всех районов города. И когда я ходил вечером по площади, неоднократно слышал: «Классно! Наконец-то у нас хоть что-то сделали по-человечески!». Поверьте, в тот момент на душе у меня было по-настоящему радостно.

Мне всегда радостно за то хорошее, что делается у нас в городе. Я горожанин в шестом поколении и знаю, как проходил Новый год раньше, мне рассказывали об этом отец и дед. Многое я помню сам и могу рассказать нынешней молодежи. К слову, вы можете припомнить, чтобы за все эти годы хоть раз на площадь в новогоднюю ночь вышел губернатор и поздравил людей?

Сейчас я абстрагируюсь ото всех политических партий, тем более что я всегда был сторонником мажоритарных выборов и персональной ответственности депутата, который должен не прятаться в избирательных списках, а работать на округе, конкретными делами доказывая свою состоятельность. Сегодня мне не важно, в каких партиях состоят Татьяна Казакова и Алексей Савченко. Но у них точно есть родные и близкие, в кругу которых они хотели бы встретить Новый год. Несмотря на это, они пришли в новогоднюю ночь на площадь. Возможно, это и не обязанность и.о. мэра и губернатора. Но это поступок, завоевавший симпатии горожан и достойный подражания. В таком же направлении мы должны работать и дальше – уйти от политических амбиций и объединить усилия на благо нашего любимого города.

Пользуясь случаем, поздравляю всех с Новым годом и Рождеством Христовым. Обращаюсь ко всем общественным активистам и журналистам: давайте любить наш Николаев! Пусть в новом году будет больше позитива.

У нас далеко не худший город, с каждым годом он становится краше. И я верю, что совместными усилиями мы добьемся того, что рано или поздно Николаев станет одним из лучших городов Украины.