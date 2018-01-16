Спасатели Николаевщины открыли набор в спортсекцию по пожарно-прикладному спорту для мальчиков 11-18 лет

На Николаевщине спасатели набирают мальчиков 11-18 лет в спортивную секцию по пожарно-прикладному спорту.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Занятия будет проводить тренер сборной команды Николаевской области по пожарно-прикладному спорту Середин Юрий Сергеевич на базе аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Первая смена: понедельник, вторник, четверг, пятница с 15:00 до 18:00 и суббота с 09:00 до 12:00 часов, вторая смена: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота с 09:00 до 12:00 часов

Желающие записаться в секцию могут обращаться по адресу: улица Привольная, 136«Б» или по телефонам: 068 268 40 71; 095559 23 08; 097510 58 64. Отмечается, что занятия будут проводиться бесплатно.

Ранее сообщалось, что в Николаеве из-за пожара в жилом доме эвакуировали 47 человек.