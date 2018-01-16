На трассе Николаев-Одесса ограничили движение большегрузов и крупногабаритного транспорта

Служба автомобильных дорог в Николаевской области из-за ухудшением погодных условий и с целью недопущения образования пробок, а также, для обеспечения оперативной расчистки дорог от снега приняла решение ограничить движение большегрузного и крупногабаритного транспорта на трассе Николаев-Одесса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Николаевская ОГА.

Такое решение было принято на исходя из информации от Николаевского областного центра с гидрометеорологии об ухудшении погоды, а именно: мокрого снега с дождем, гололедица и cнежный накат.

«С 19:00 - ограничение движения на участке автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (на город Таганрог) на участке: км 55 + 000 - км 129 + 168 (от границы с Одесской областью до границы города Николаев)», - говорится в сообщении.

Напомним, что Николаевская ОГА, в связи с ухудшением погодных условий, отменила автобусные рейсы через Николаева.