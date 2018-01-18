«Все должны быть в равных условиях», - Гройсман заявил, что владельцы авто на еврономерах должны доплатить

Владельцы автомобилей на еврономерах должны платить ввозную пошлину на равных условиях с другими автовладельцами.

Об этом в интервью «Новому времени» рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

- Я считаю, что все должны быть в равных условиях. И думаю, что все должны растаможивать автомобили по правилам, которые являются для всех одинаковыми, - сказал премьер.

Он также отметил, что для этого можно пересмотреть ввозные ставки и, возможно, что‑то оптимизировать. По словам Гройсмана, в Украине на авто с еврорегистрацией ездят много добропорядочных людей. Однако, на таких авто также совершается большое количество преступлений, наездов и убийств.

- И найти виновников невозможно. Такие машины нужно регистрировать, правильно администрировать, - отметил он.

Также премьер напомнил, что правительство подало закон, который является базовым для ужесточения ответственности за грубое нарушение правил дорожного движения. В нем написано о регистрации таких автомобилей, чтобы можно было четко понимать, кто на них ездит.

- Я уверен, что это будет хороший шаг для легализации тех, кто управляет этим транспортом, - заключил Гройсман.

Отметим, по данным ГФС, по состоянию на 1 ноября 2017 года на территории Украины находились более 383,3 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, в том числе с нарушением срока - почти 236,6 тыс. автомобилей.

Напомним, в Одессе владелице элитного авто на еврономерах выписали рекордный штраф.

Как сообщалось ранее Литва начала расследование законности ввоза в Украину авто с литовской регистрацией.