Николаевские десантники и морпехи отпраздновали Крещение, ныряя и купаясь в реке

В Николаеве военнослужащие из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады отметили праздник Крещения.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

«Николаевские десантники присоединились к народным традициям и погрузились в студеную крещенскую воду. У водоема были подготовлены пункт обогрева, медики и дежурные военнослужащие», - сообщили в 79-й бригаде.

- Аж дыхание перехватывает! Выходишь и морозного воздуха не чувствуешь, - рассказывает один из десантников, - Пятый год подряд в этот день купаюсь в крещенской воде – не заболел ни разу!

А как сообщает интернет-журнал «NikLife», морские пехотинцы из 36-й отдельной бригады на праздник Крещения Господня омылись в водах реки Южный Буг. В этом случае в реке искупались около ста солдат.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду Ингула.