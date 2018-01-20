На Николаевщине со здания поселкового совета неизвестные украли два флага

В Березнеговатом в четверг, 18 января, со здания поселкового совета неизвестные срезали с флагштоков флаг Евросоюза и Государственный флаг Украины.

Об этом сообщили в районной государственной администрации Березнеговатского района.

Охранник поселкового совета во второй половине дня, в темное время суток обнаружил отсутствие флагов на площади Соборно-Николаевской, на здании сельского совета. После чего он вызвал полицию. На место выехала следственно-оперативная группа Березнеговатского отдела полиции. Также отмечается, что само здание сельсовета не оборудовано камерами видеонаблюдения.

Полиция открыла уголовное производство по статье 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»).

Напомним, что двух одесситов, которые сорвали со здания полиции флаг Украины, оштрафовали на 250 гривен.