На Николаевщине горела квартира в многоэтажке, спасатели ликвидировали пожар

В Первомайске в субботу, 20 января, горела квартира в многоэтажке.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, в 4:14 жительница дома по улице Розовая сообщила спасателям о задымлении возле квартиры, которая находится на 9 этаже. Прибывшее отделение 23-й Государственной пожарно-спасательной части установило, что в результате горения на лестничной клетке образовалось задымление.

В 4:50 пожар удалось локализовать, а в 5:09 - полностью ликвидировать его на площади 30 квадратных метров. К тушению привлекалось 3 единицы техники и 8 человек личного состава. Сейчас устанавливается причина пожара.

Ранее сообщалось, что в Заводском районе Николаева из-за неосторожного курения в пожаре погибли два человека.