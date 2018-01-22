В Николаевском Союзе писателей Украины кадровые изменения: вместо Дмитрия Креминя пост директора организации займет Вера Марущак

Известный украинский поэт Дмитрий Креминь, два срока возглавлявший Николаевскую организацию Союза писателей Украины, передает свои полномочия писательнице Вере Марущак.

Об этом написал главный редактор газеты «Вечерний Николаев» Владимир Пучков у себя на странице в Facebook.

В Николаевской организации «Союз писателей Украины» пройдут кадровые изменения.

«В связи с тем, что по уставу один человек не может быть главой организации более двух сроков подряд, известный поэт, лауреат Шевченковской премии Дмитрий Креминь передал свои полномочия Вере Марущак, которую Николаевские литераторы избрали на этот пост», - написал Владимир Пучков.

Напомним, что известный николаевский поэт Дмитрий Креминь получил золотую статуэтку премии «Человеком года-2016» за то, что стал частью ДНК Николаева. А затем извинился перед николаевцами за то, чего никогда не делал.