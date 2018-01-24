«Дороги войны»: В Николаеве презентуют книгу об участниках АТО

В Николаеве 25 января в 13:00 во дворце культуры Главного управления Нацполиции состоится торжественная презентация книги «Дороги войны».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили организаторы мероприятия.

Книга «Дороги войны» является логическим продолжением предыдущего издания «Мгновения войны» и содержит биографические очерки о военнослужащих, погибших во время противостояния российской агрессии в Крыму и на Востоке страны.

Также в книге есть воспоминания николаевцев - участников антитеррористической операции, очерки о боевом пути воинских подразделений, которые дислоцирующихся на Николаевщине, материалы об участии в АТО медиков, деятельность военных капелланов, волонтерское движение.

Отдельными блоками в книгу включены фотоматериалы, предоставленные бойцами ВСУ и волонтерами. В издание также вошли данные о жителях Николаевщины, которые погибли во время выполнения боевых задач в зоне АТО и удостоены посмертно государственными наградами.

Напомним, ранее в Николаеве состоялась премьера документального фильма «Невидимый батальон». Работу впервые показали на широком экране, а презентовать ее николаевцам приехали режиссер фильма Светлана Лещинская, исполнительный продюсер Оксана Иванцив и волонтер Соломия Бобровская.