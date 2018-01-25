Мэрия Николаева создаст мобильное приложение для проверки питания в школах – дети будут фотографировать еду и ставить ей оценки

В Николаеве начали разработку мобильного приложения для смартфонов на базе iOS и Android, которое поможет контролировать качество питания детей в учебных заведениях города.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Приложение создадут по инициативе и.о. городского головы-секретаря городского совета Татьяны Казаковой. Специалисты уже спроектировали техническое задание на разработку программного обеспечения. Также отмечается, что мобильное приложение будет доступно для бесплатной загрузки, а понятный интерфейс обеспечит удобное и эффективное использование как для взрослых, так и для юных николаевцев.

«Логика работы проста: ребенок фотографирует блюдо в школьной столовой, а программа предлагает поставить оценку вкусовым качествам завтрака или обеда. Фото могут пересмотреть родители и сравнить вид и составляющие блюда с эталонными моделями перспективного меню на определенный период, предоставленными предприятием по организации питания», - говорится в сообщении.

По оценкам будет формироваться рейтинг любимых блюд детей, а также учебных заведений, где обеды вкуснее. По замыслу разработчиков, мобильное приложение станет помощником для мам и пап. Взрослые будут держать руку на пульсе, зная, что было в тарелке школьника. Кроме того, смогут активно участвовать в улучшении качества питания в учебных заведениях.

Ранее сообщалось, что тендер в 60 миллионов на питание николаевских детей выиграла одесская фирма, которую подозревали в хищении. Напомним, и.о. мэра Татьяна Казакова рассказала о намерении опубликовать школьное меню на сайте Николаевского городского совета для того, чтобы родители всегда могли узнать, как должны кормить ребенка в буфете.