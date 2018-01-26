«Это просто катастрофа!» - Гройсман об уровне смертности на дорогах Украины

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Украине за четыре года в дорожно-транспортных происшествиях погибло 15300 человек.

Об этом он сказал во время заседания правительства, передает «Интерфакс-Украина».

«В 2014-2017 годах в Украине потеряно 15300 человеческих жизней. Это просто катастрофа!», — сообщил Гройсман.

По его словам, строительство новых, качественных дорог привело к тому, что на них значительно увеличилась скорость движения автомобилей. При этом никаких технических средств, чтобы контролировать скорость движения не строится.

«Здесь не только вопрос контроля. Есть еще вопросы строительства необходимых элементов, которые уменьшают скорость на дорогах и делают ее участие в дорожном движении безопасной», — сказал Гройсман.

Премьер отметил, что в этом году планируется создать систему мер по контролю движения на дорогах.

По его мнению, это поможет уменьшить смертность в результате аварий на 30%.

«Представьте, если мы сможем сохранить 4-5 тысяч человеческих жизней, если создадим эту систему», — сказал Гройсман.

Он также добавил, что власти это должны были сделать еще несколько лет назад, но сейчас этот вопрос является приоритетным.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине самая высокая смертность на дорогах среди всех стран Европы.