Руководство Twitter подтвердило, что российские боты перед выборами США «ретвитнули» Трампа почти полмиллиона раз

Российские боты сделали около 470 тысяч ретвитов сообщений Дональда Трампа в соцсети в период президентской кампании - с 1 сентября по 15 ноября 2016 года.

Об этом говорится в материалах сотрудников соцсети, предоставленных Конгресса США по делу о российском вмешательстве, передает Bloomberg.

Репосты российскими ботами составляют около 4% от всех, которые Трамп собрал в Twitter. Отмечается, что сообщения от конкурента Трампа Хиллари Клинтон, которые также репостили российские боты, собрали только 50 тысяч ретвитов от аккаунтов, связанных с РФ.

Twitter также обнаружил, что от 48 до 73% ретвитов записей WikiLeaks за этот же период приходятся на связанные с Россией аккаунты. Bloomberg напоминает, что в настоящее время кампания опубликовала электронные письма со взломанных серверов Демократической партии США.

Напомним, что Тwitter передал Сенату США более 200 страниц, связанных с вмешательством РФ в выборы президента.