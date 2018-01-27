В миграционной службе начали проверку лиц, которые получили украинское гражданство за годы независимости

Государственная миграционная служба начала проверку всех лиц, получивших украинское гражданство за годы независимости Украины.

Об этом руководитель Государственной миграционной службы Максим Соколюк сообщил на годовой итоговой коллегии МВД, передает УНИАН.

По словам Максима Соколюка, зафиксированы случаи, что суды принимают решение о жительстве в Украине на основании поддельной справки о проживании в Украине до 1991 года, выданной должностными лицами миграционной службы, которая дает основание для незаконного получения иностранцами украинского гражданства.

«Начата работа по полной проверке оснований приобретения украинского гражданства за все годы независимости. Особое внимание будет уделено получению гражданства по новому свидетельству о рождении лица и на основании решений судов об установлении факта проживания в Украине им до 1991 года», - сказал Соколюк.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что такие случаи недопустимы.

«Я хочу всем работникам ГМС сказать, что мы с этим не будем мириться. В ближайшее время мы сделаем определенные выводы, и вас ждет серьезная кадровая работа, в том числе относительно возникших лазеек и как их предотвратить. Такие случаи не системные, но миграционная система, гражданство Украины, паспорта - это должна быть скала, через которую можно проникнуть только по закону», - подчеркнул руководитель миграционной службы.

Кроме того, Соколюк сообщил, что отдельной проблемой в работе ГМС является принятие судами решений без привлечения ведомства третьей стороной, которые миграционная служба обязана выполнять. В частности, такие решения касаются оснований для приобретения гражданства Украины, легализации незаконных мигрантов и восстановления в должностях уволенных за проступки работников ГМС.

«Есть надежда, что реформируемая судебная система будет занимать государственную позицию», - добавил Соколюк.

Напомним, что НАБУ продолжает расследование возможных коррупционных схем по незаконному получению гражданства Украины в Государственной миграционной службе.