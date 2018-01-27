«Нашел альтернативу работе»: на Черкасчине разоблачили живодера, который съел более 20 собак

В селе Львовцы Черкасской области местный житель ест собак. Он убил уже около 20 животных ради мяса.

Об этом идет речь в сюжете НТН.

Мужчину зовут Дмитрий Рябчун. Он нигде не работает, и по его словам, денег на нормальную еду не имеет, поэтому якобы и нашел такую альтернативу.

Мужчина не стесняется своих вкусовых предпочтений, объясняя, что согласно Конституции Украины, превыше всего – человеческая жизнь.

В то же время, соседи Рябчуна очень боятся отпускать на дорогу своих домашних любимцев.

Соседка убийцы собак рассказала, что о его способе жизни знает все село и даже соседние. Но никто никаких действий не предпринимает.

В то же время представители местной власти заявили, что хотели отправить мужчину в интернат, но он не захотел покидать свой дом.

В полиции также узнали о Рябчуне и внесли ведомости о случаях убийства собак в Единый реестр судебных расследований. Вскоре будет открыто уголовное производство за жестокое обращение с животными.

Напомним, ранее у николаевца обнаружили шкуры украденных собак и шапки из шкур котов.